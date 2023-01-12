Индекс благополучия детей: здоровье, безопасность и образование

В Год детей в Казахстане появилось новое понятие – Индекс благополучия детей, призванный выявить проблемы, связанные с вопросами здоровья, безопасности, образования, взаимодействия в семье и обществе. И не только выявить, но и выработать конкретные шаги на пути их решения, чтобы создать для жизни, роста, образования и воспитания детей Казахстана самые благоприятные условия.

Индекс благополучия, считают эксперты, помогает выявить проблемы и вызовы в стране, определить потребности разных социальных групп населения. При этом проведённый анализ состояния благополучия детей может стать отправной точкой для разработки более эффективных и конкретных стратегических мер, способствующих, в конечном итоге, улучшению качества жизни населения.

Зачем это нужно?

После проведения комплексного исследования и опроса родительской общественности, педагогов, врачей, социальных работников и многих других экспертов в Казахстане в 2022 году в Индекс благополучия детей вошли четыре основных направления, включающие 14 компонентов и 56 индикаторов. Это такие направления, как ребёнок (его психическое благополучие, физическое здоровье и навыки); семьи и общество (семья, ресурсы домохозяйства, работодатель и социализация); государственная политика (образование, социальная политика и здравоохранение), а также благосостояние страны (экономика, экология, инфраструктура и безопасность).

Так, по итогам проведённого исследования, на 2021 год в Казахстане Индикатор благополучия детей представил такие результаты:

— детская смертность до 5 лет (случаев) – 4485;

— детская смертность до 18 лет от внешних причин (случаев) – 932;

— средняя удовлетворённость жизнью (0-10 балл) – 8,3 (64%);

— дети, имеющие домашний компьютер – 26%;

— родители, которые не могут уделять время своим детям – 15%;

— дети, которые подвергались буллингу – 70%;

— дети, охваченные дополнительным образованием – 34%;

— средства областного бюджета, направленные на нужды детей – 66%;

— средняя удовлетворённость детей школьным питанием и состоянием детской площадки – 53%;

— наличие автобусной остановки рядом с домом – 56%;

— школы, имеющие систему видеонаблюдения, интегрированные с ЦОУ – 35%.

По результатам исследования, в 2021 году в среднем по республике из местного бюджета на нужды детей расходовалось 34%. При этом в ВКО (до образования области Абай) этот показатель составлял 32,1%. Однако если сравнивать показатели расходов на одного ребёнка в год, то Восточно-Казахстанская область вошла в семёрку тех областей, где уровень расходов превышает среднереспубликанский (511 тыс. тенге), и составил в 2021 году 525,1 тыс. тенге на одного ребёнка. Для сравнения, в Северо-Казахстанской области эти расходы составили 802,8 тыс. тенге на каждого ребенка от 0 до 18 лет. Таким образом, Индекс благополучия детей в ВКО, по итогам 2021 года, составил 55 баллов.

Высокого уровня благополучия детей в 2021 году не показала ни одна из областей республики, а также городов республиканского значения. Более того, в группе риска с достаточно низкими показателями оказались Костанайская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области. Здесь самый низкий балл составил 43,8.

Индекс благополучия детей выявил и те «узкие» места, где необходимо усилить работу и устранить возникшие барьеры. Так, для ВКО были характерны такие проблемы детства, как: низкий охват детей с ограниченными возможностями медицинской реабилитацией, доступ детей к общественному транспорту и большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть, именно в этих направлениях руководству области предстоит усилить работу.

Также в 2021 году были определены и дальнейшие шаги по внедрению Индекса благополучия детей в обычную практику Казахстана. Так, 2022 год был посвящён разработке онлайн-платформы, где будут отражены результаты Индекса в разрезе регионов страны. 2023 год будет посвящён проведению расчета Индекса благополучия детей в разрезе районов, малых и моногородов. На 2024 год намечена работа по проведению расчёта Индекса благополучия детей в разрезе сельских населённых пунктов. И уже в 2025 году запланировано внедрение в Бюджетный кодекс РК нормы для расчёта расходов на нужды детей.

Но это дело будущего, а сейчас в областях и городах республиканского значения идёт активная работа по подсчёту Индекса благополучия детей за 2022 год.

Точки отсчёта

Однако рассмотрим данные, входящие в Индекс благополучия детей, за 2021 год. Так, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, опубликованным Управлением здравоохранения на своём официальном сайте, показатель рождаемости по ВКО за 2021 год составил 17,12 родившихся на 1000 населения, что на 3,3 % выше прошлого года (16,57 на 1000 населения).

Смертность по области за 2021 год составила 13,93 на 1000 человек, в 2020 году данный показатель составлял 12,24 на 1000 человек, отмечается рост показателя на 13,8%.

За 12 месяцев 2021 года родилось по области 23 160 новорождённых, что на 617 младенцев больше, чем в тот же период 2020 года (22 543). При этом в 2021 году 177 новорождённых и младенцев умерло в возрасте до 1 года, что на 11 случаев больше аналогичного периода 2020 года (166 детей).

По оценкам экспертов в области здравоохранения ВКО, основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в 2021 году умерло 95 младенцев, или 53,7% от общего числа смертных случаев среди детей в возрасте до 1 года. Число умерших младенцев от врождённых аномалий составило 34 ребёнка, или 19,2%; от болезней органов дыхания – 15 детей, или 8,5%; от инфекционных заболеваний – 4 малыша, или (2,3%) и от несчастных случаев, отравлений и травм – 11 детей в возрасте до одного года, или 6,2%.

Младенческая смертность за 2021 год составила 7,64 на 1000 живорождённых детей, что на 3,8% выше аналогичного периода прошлого года (7,36 на 1000 живорождённых детей).

Данных на 2022 год по всем индикаторам системы регионального здравоохранения пока нет в свободном доступе. Однако известны данные о бюджетных затратах области, связанных с финансированием программы по охране материнства и детства из средств республиканского и областного бюджетов. Так, на 2022 год предусмотрено 189,669 млн тенге на увеличение заработной платы работникам системы охраны материнства и детства в области. Ещё 513,553 млн тенге были предусмотрены для содержания 146 воспитанников Дома ребёнка в области.

Бюджетная поддержка

При этом уже есть предварительные итоги 2022 года в области системы образования. Отметим, что именно образование играет одну из главенствующих ролей в исчислении Индекса благополучия детей в Казахстане. Так, только в рамках реализации запланированных мероприятий, связанных с Годом детей, в ВКО в 2022 году было освоено 36 млрд тенге.

По словам руководителя Управления образования ВКО Инессы Чернышёвой, на текущий момент главными направлениями работы в области стали обеспечение защиты прав детей, обеспечение их качественным образованием, расширение возможностей дополнительного образования, а также пропаганда семейных и нравственно-духовных ценностей.

Учитывая тот факт, что Индекс благополучия детей 2021 года выявил наличие большого количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, этой категории в области уделяется самое пристальное внимание. К примеру, буквально накануне Нового года аким ВКО Даниал Ахметов от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева подарил детскому центру «Үміт» новый микроавтобус.

Отметим, что и количество детей, воспитывающихся в детских интернатных учреждениях ВКО, в течение 2022 года заметно снизилось. Так, по данным Инессы Чернышёвой, на 1 января 2023 года в детских домах и интернатах ВКО воспитываются 376 детей, что на 292 ребёнка меньше, чем годом раньше. В целом же в ВКО детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывается 1380 человек, это меньше на 743 ребёнка, по сравнению с 2021 годом. Из них 1004 ребёнка воспитываются в семьях на правах опеки или патронатного воспитания.

При этом в течение прошлого года на первичный учёт в качестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были поставлены 186 несовершеннолетних, из которых 123 ребёнка переданы под опеку на воспитание в семьи жителей ВКО и других регионов. Ещё 6 ребят находятся в семьях на патронатном воспитании.

Очевидные индикаторы

В 2022 году в ВКО уделено большое внимание поддержке детей из многодетных, неполных и малоимущих семей, детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. В результате лишь одной крупной благотворительной акции «От сердца к сердцу», объявленной в ВКО в 2022 году, оказана помощь 6794 детям. 50 млн тенге удалось собрать для приобретения школьных принадлежностей для 6415 детей в рамках акции «Дорога в школу».

Огромную поддержку семьям из социально уязвимых слоёв населения оказывает областной фонд всеобуча. В 2022 году в ВКО этот фонд оказал поддержку 21 тыс. ребят на сумму 1,9 млрд тенге. Им было предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и питания в школьных столовых, выдавались школьная форма и зимняя обувь, предоставлялись путевки в летние оздоровительные лагеря.

Инклюзия в действии

Также в течение 2022 года в области был сделан акцент на решении вопросов развития инфраструктуры для детей и индустрии детства, безопасности детей и условий их развития. В первую очередь это связано со строительством новых детских садов и школ в городах и районах области, что будет способствовать сокращению и полной ликвидации трёхсменных и аварийных школ в ВКО. Так, уже в ближайшие два года на территории области будут построены сразу 20 школ на 7470 мест. Из них 10 школ возведут в рамках реализации Национального проекта «Комфортная школа», инициированного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Уже в 2023 году стартует строительство семи новых школ, две из которых в Усть-Каменогорске. В 2022 году в ВКО распахнули свои двери две новые школы в Риддере на 600 мест и Курчумском районе на 50 мест. Кроме того, в ВКО была открыта специализированная школа-детский сад на 111 мест для детей с особыми образовательными потребностями, а также два частных детских сада на 80 и 144 места.

Одним из индикаторов Индекса благополучия детей является организация и развитие инклюзивного образования для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Отметим, что ВКО имеет за плечами совершенно уникальный опыт внедрения профориентационной работы среди этой категории детей и подростков. Речь идёт о работе интерната «Ақ ниет», открытого в 2016 году по инициативе акима ВКО Даниала Ахметова. Достаточно сказать, что в 2022 году 13 выпускников 9 класса интерната поступили в 7 колледжей Усть-Каменогорска.

Законное право

При реализации концепции развития Индикатора благополучия детей было принято решение ввести в Казахстане новый общественный институт регионального уполномоченного по правам ребенка.

В ВКО им стала магистр юриспруденции и известный общественный деятель в Усть-Каменогорске Аксана Каленова. По её словам, в ВКО необходимо усилить работу в направлении обеспечения безопасности детей и подростков. Это продолжение проекта по расширению системы видеонаблюдения в школах и детских садах, замена устаревших камер на более современные, установка тревожных кнопок, турникетов, привлечение охранных агентств. А также вопросы, связанные с безопасностью детей на дорогах и в общественном транспорте, в семье и обществе.

Одним из важнейших индикаторов Индекса благополучия детей является уменьшение количества суицидальных случаев среди детей и подростков. По словам заместителя директора по профилю социально-психологической службы КГУ «Дворец творчества школьников» Лилии Куземко, в их центр ежегодно поступает от 1600 до 1800 обращений граждан городов и районов ВКО, нуждающихся в профессиональной помощи психологов. При этом количество подростков, страдающих суицидальным настроением и даже планирующих совершить самоубийство, в последние годы в ВКО выросло в 2,5 раза. Однако своевременная помощь психологов, родителей, социальных педагогов, школы и общества в целом помогает этим детям преодолеть трудности и снова научиться радоваться жизни.

Но не всегда. Так, в 2022 году в ВКО было зарегистрировано 8 случаев попытки суицида, два из которых были завершены. Но это на 44 случая меньше, чем было в 2021 году.

Ещё одним из важнейших направлений Индекса благополучия детей является социальная поддержка семей. Усиление мер социальной поддержки семей и, в целом, граждан Казахстана – вот одна из главных задач, которые поставил перед Правительством Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана в 2022 году.

Так, по словам заместителя руководителя Департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по ВКО по социальным вопросам Марины Шароновой, в настоящее время одной из задач, стоящих перед органами социальной защиты, стоит усиление мер по поддержке семей с детьми. Сейчас в Казахстане предусмотрены шесть видов пособий, которые назначаются семьям с детьми: пособие по рождению ребёнка, по уходу за ребёнком до 1 года, пособие многодетной семье, пособие многодетной матери, семье, воспитывающей ребёнка-инвалида до 18 лет.

– Эти пособия остаются и в 2023 году, однако усиливаются сами меры поддержки. К примеру, с 1 января 2023 года пособие по уходу за ребёнком будет выплачиваться семье уже не до 1 года, а до достижения ребёнком 1,5 лет, – отметила Марина Шаронова.

Как уточнил главный специалист отдела контроля в сфере социальной защиты населения Департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по ВКО Ахат Уалиев, это пособие сегодня назначается из средств Фонда обязательного социального страхования, и его размер напрямую зависит от уровня доходов матери за последние 24 месяца и её участия в системе обязательного страхования. Если в течение хотя бы шести месяцев за последние два года до родов она делала отчисления в фонд соцстрахования, размер пособия составляет 40% от среднего размера её доходов за этот период. С 1 января 2023 года размер пособия увеличился с 40 до 45% от уровня доходов матери, и отныне будет выплачиваться уже в течение 18 месяцев, а не одного года.

– Если мама примет решение до истечения этого срока выйти на работу, то выплаты пособия из средств Фонда обязательного социального страхования завершатся. Но мама все равно будет защищена: пособие будет выплачиваться уже из республиканского бюджета в размере, предназначенном для начисления тем матерям, кто был безработным и в системе соцстрахования не участвовал, – дополнила Марина Шаронова.

С 2023 года увеличился и размер пособия для многодетных матерей, награждённых подвеской «Алтын алқа» и медалью «Мать-героиня». С 1 января он составил 7,4 МРП. Для награждённых подвеской «Күміс алқа» размер останется прежним – 4 МРП (сейчас этого около 20 тыс. тенге).

– В ВКО, судя по данным проведённого анализа, есть к чему стремиться и над чем работать в направлениях, предусмотренных Индексом благополучия детей. Прежде всего, это касается вопросов обеспечения безопасности детей и подростков, – подытожила региональный уполномоченный по правам детей в ВКО Аксана Каленова.

Екатерина Гуляева