В селе Ойшилик Тарбагатайского района находится пограничное отделение имени Касыма Кайсенова Пограничного управления по Зайсанскому району. Оно существует уже почти 100 лет и является одним из старейших подразделений Пограничной службы. И всё это время местные военнослужащие стараются с честью нести службу и быть верными своему долгу.

Изначально подразделение именовалось «Хабарасу». Затем было переименовано в пограничную заставу имени В. Кондюрина. 18 апреля 2019 года Постановлением Правительства отделению присвоено имя Народного героя РК, известного партизана, лауреата Международной литературной премии имени А. Фадеева Касыма Кайсенова.

Именное отделение всегда было и по сей день находится в числе передовых подразделений Пограничного управления по Зайсанскому району. Да и разве может быть иначе? Имя героя обязывает быть лучшими.

Пограничным отделением руководит капитан Елдос Садыков. За плечами молодого офицера служба в бейнеуском и уральском пограничных управлениях. Его жизненное кредо – любить своё дело и отдавать ему все силы. Так воспитали его в Пограничной академии, и так он теперь учит своих подчинённых.

– В 2018 году меня назначили начальником пограничного отделения. За это время проделано много работы. Самое большое достояние нашего отделения – это, конечно же, солдаты, сержанты и офицеры. Благодаря им подразделение занимает лидирующие позиции в департаменте, – рассказал Елдос Садыков. – Только в этом году пограничными нарядами задержано около 20 нарушителей пограничного режима, а также выявлено три факта незаконного хранения оружия. Также хочется выразить благодарность акиму Ойшиликского сельского округа Сериккали Ыгиеву, который оказывает нам большую помощь в работе с местным населением.

Надо сказать, именное отделение в передовиках не только по результатам служебно-боевой деятельности, но и по боевой подготовке. По итогам прошлого года личным составом показаны лучшие результаты в боевом состязании.

В достижениях пограничного отделения отмечается заслуга и старшины подразделения сержанта Берика Камшыбаева, который организовал всестороннее обеспечение личного состава. Под его руководством проведён косметический ремонт административного здания и мест несения службы пограничных нарядов. Также заасфальтирован строевой плац и заменены центральные ворота. На территории отделения высажено 50 хвойных деревьев.

Родом старшина из села Ойшилик. В январе 2013 года призвался на военную службу по контракту. За время службы не раз поощрялся начальником пограничного управления и начальником департамента. По итогам 2018 года стал лучшим старшиной Регионального управления «Шығыс», а по итогам 2021 года – лучшим старшиной Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области.

Наряду со старшим сержантом Б. Камшыбаевым высокой оценки удостоен и труд старшего техника отделения сержанта Азамата Ниязова. Помимо поддержания в отличном состоянии автомобильной техники, радиолокационных станций и приборов наблюдения на счету Азамата задержание более десяти нарушителей пограничного режима.

Успехи этого воинского коллектива вполне можно ставить в пример другим пограничным подразделениям. Несмотря на нелёгкие пограничные будни, они твёрдо стоят на страже восточных рубежей, защищая тишину и покой мирных граждан.

Гульжан Естаева

Тарбагатайский район