Импульс к развитию малых городов

В рамках исполнения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и реализации концепции слышащего государства район Алтай Восточно-Казахстанской области с рабочим визитом посетил заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.

Исполняющий обязанности акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев кратко ознакомил Ерулана Жамаубаева с итогами социально-экономического развития региона за семь месяцев, в частности района Алтай, и дальнейшими планами. Так, в ВКО планируется реализовать 14 крупных индустриальных проектов на 480 миллиардов тенге, в том числе три проекта на 62 млрд тенге будут завершены в этом году. Это позволит ежегодно увеличивать темпы производства на десять процентов.

В области активно развивается агропромышленный комплекс. С начала года введён в эксплуатацию крупный маслоэкстрационный завод на 300 тысяч тонн, дополнительно строится ещё один на 50 тысяч тонн. С учётом действующих производств это позволит увеличить объём переработки до миллиона тонн.

В системе здравоохранения особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы и повышению квалификации медицинских работников.

Ключевым приоритетом остаётся качественное образование. В области полностью решён вопрос трёхсменных и аварийных школ. Чтобы устранить дефицит ученических мест, в регионе строится семь школ. Продолжается реализация программы развития полиязычия.

Также Алмасхан Сматлаев остановился на вопросах жилищного строительства, улучшения дорожной инфраструктуры и обеспечения населения качественной питьевой водой.

Свою лепту в развитие региона вносит и район Алтай. За прошлый год здесь введено в эксплуатацию 5,4 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас идёт строительство 60-квартирного жилого дома.

Ведутся работы по реконструкции 77 процентов городских водопроводных сетей. Выделены средства на начало строительства водопроводной сети в селе Тургусун и ремонт системы водоснабжения в селе Маяк. Завершён средний ремонт улиц в пяти сёлах района и ремонт моста в селе Дородница. Продолжается строительство автодороги к базам отдыха, протяжённостью 5,1 километра и асфальтированной дороги до села Парыгино, ведётся модернизация уличного освещения. В Алтае будет установлено 1316 светоточек.

С прошлого года в районе реализуется комплексный план социально-экономического развития Серебрянска на 2021–2024 годы с объёмом финансирования 6,1 миллиарда тенге. К слову, в городе Серебрянске завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В перспективе открыть ФОК с бассейном в районном центре. Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации, которую завершат к концу этого года. В следующем году планируется начать строительные работы.

Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев отметил, что у региона отмечается положительная динамика развития. Также глава ведомства обозначил, над какими задачами сейчас работает Правительство. На повестке – несколько важных вопросов. В их числе – удержание цен и развитие массового предпринимательства.

– В следующем году необходимо добиться, чтобы уровень инфляции не превышал десять процентов, – подчеркнул Ерулан Жамаубаев. – Тогда на должном уровне будет обеспечен рост экономики, прогнозируем на следующий год рост экономики более четырёх процентов. Малому бизнесу нужны понятные правила, что можно, а что нельзя. У проверяющих органов должны быть основания для проверки. Для этого создаётся интегрированная система – чтобы прийти и проверить объекты бизнеса, они должны получить разрешение генеральной прокуратуры. У каждого проверяющего госоргана должна быть автоматизированная система управления рисками. Мы выдвинем инициативу, чтобы продлить мораторий на проверку малого бизнеса ещё на год. За это время мы полностью переделаем систему управления рисками, автоматизируем все бизнес-процессы. Бизнес должен развиваться в спокойной обстановке. Это как раз касается тех предпринимателей, которые работают в малых городах, районах, сёлах. Эта работа даст импульс развитию массового предпринимательства.

В завершение Ерулан Жамаубаев ответил на вопросы жителей района и провёл приём граждан по личным вопросам.

– Такие встречи становятся хорошей практикой, – резюмировал Ерулан Жамаубаев. – Сейчас формируется бюджет на 2023 – 2025 годы. Благодаря таким встречам узнаём, какие нерешённые вопросы есть в регионах и изучаем пути их решения, возможности финансирования.

Александра Исаева

Район Алтай