Импульс для развития

В Жарминском районе ведётся реализация крупных инвестиционных проектов, входящих в Карту поддержки предпринимательства Восточно-Казахстанской области.

Привлечение инвестиций в экономику региона является одной из основных задач, стоящих перед исполнительной властью, решение которой возможно путём формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.

Созданный в Жарминском районе благоприятный инвестиционный климат позволяет ежегодно внедрять перспективные проекты, имеющие высокую социальную значимость. А именно: развивает экономическую активность, даёт прирост доходов населению и самому району, позволяет решать социальные проблемы, положительно сказывается на развитии инфраструктуры. Там, где возникает новое производство, формируется комфортная и современная среда, новые рабочие места создают деловую жизнь.

– На сегодняшний день в региональную Карту поддержки предпринимательства включены 12 инвестиционных проектов, которые внедряются в нашем районе. Совокупный объём вложений составляет 181 млрд тенге. В рамках реализации приоритетных инвестпроектов в районе будет создано более двух тысяч рабочих мест, – сообщили в отделе сельского хозяйства и предпринимательства Жарминского района.

Наиболее крупные проекты, реализуемые на территории района, сконцентрированы по большей части на развитии его промышленного потенциала.

С 2010 по 2019 годы внедрены четыре масштабных проекта на общую сумму 156 млрд тенге. Так, на базе ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» введён в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс, производительная мощность которого – 2 млн тонн руды в год, стоимость – 133,8 млрд тенге.

ТОО «Казахцемент» реализовало проект строительства цементного завода мощностью 1 млн тонн в год, стоимостью 13 млрд тенге; ТОО «ЖангизСолар» – строительство солнечной электростанции с установленной мощностью 30 МВт, стоимостью 8,4 млрд тенге; ТОО СП «Холдинг Казахцемент» – производство минерального активированного порошка МП 1, стоимостью 0,8 млрд тенге.

В прошлом году близ посёлка Жангизтобе введена в эксплуатацию ветровая электростанция, мощность которой – 30 МВт.

– В проектные сроки была построена современная подстанция и установлено 17 ветровых турбин, – поясняет руководитель районного ведомства Максат Касымов. – Возведение альтернативного источника энергии позволило создать десять рабочих мест. В реализации проекта участвовал альянс компаний ТОО «Чарск Ветер», ТОО «DES Consulting», ТОО «EastWindEnergy», ТОО «Ventum Energy», ТОО «Винд Чарск», ТОО «ВЭС Чарск». Общий объём инвестиционных вложений в проект составил 7,4 млрд тенге.

Увеличить приток прямых инвестиций власти Жарминского района намерены и в ближайшие годы. До 2025 года запланирован ввод в эксплуатацию шести проектов с общим объёмом инвестиций – 31,4 млрд тенге, с созданием 1 300 рабочих мест.

В апреле этого года ТОО «Shar Cem» планирует запуск восстановленного и модернизированного цементного завода, расположенного близ города Шар. Сумма проекта – 6 800 млн тенге. Модернизация предприятия позволит увеличить его производительную мощность до 1,2 млн тонн в год.

В настоящее время в селе Акжал ТОО «АС Горняк» ведёт строительство опытного металлургического завода по производству золотосеребряного сплава из упорных золотомышьяковых углеродсодержащих руд. Сумма инвестиций – 7,7 млрд тенге. Предполагаемая производительность нового промышленного предприятия – 250 тыс. тонн руды в год.

В настоящее время решается вопрос финансирования проекта (5,9 млрд тенге) по созданию в сёлах Жайма и Теристанбалы агрохолдинга на базе крестьянского хозяйства «Өрлеу».

До 2025 года запланировано возведение горно-обогатительного комплекса по обогащению хромитов в районе села Бирлик. Стоимость проекта, реализуемого ТОО «EastKazAlloys», – 4 млрд тенге.

Инвестиции в размере 6,2 млрд тенге планирует привлечь ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нұркелді» на строительство завода по производству гранулированной люцерны; ТОО «АлтаирГолд Майнинг» – 880 млн тенге на строительство производственных комплексов по первичной переработке золотосодержащей руды.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Жарминский район