Импульс для района 

До конца этого года 47 многодетных и малообеспеченных семей из Абайского района получат жильё. Об этом и о многом другом рассказал заместитель акима района Мейржан Смагулов.

Нынешнее социально-экономическое состояние Абайского района стало главной темой обсуждения во время недавнего прямого эфира на телеканале Altai с участием Мейржана Смагулова.

В рамках программы «Дорожная карта занятости» в текущем году в районе реализуются 28 районных и один областной проект. Кроме того, здесь активно занимаются вопросом жилищного обеспечения граждан. По словам заместителя главы района, на протяжении 20 лет два многоквартирных дома в селе Караул пустовали. В 15 квартирах сделан ремонт, они выделены многодетным и малообеспеченным семьям.

– По государственной программе «Нұрлы жер» в настоящее время за счёт частных средств завершено строительство трёх двухквартирных домов. Строятся ещё 13 двухквартирных домов. Площадь одного такого дома составляет 169,6 квадратных метра, – сообщил Мейржан Смагулов. – Согласно плану, до конца года 47 многодетных и малообеспеченных семей получат жильё.

Ещё одним важным компонентом в калейдоскопе жизни Абайского района является сельское хозяйство, а точнее – животноводство. Сейчас здесь зарегистрировано 683 крестьянских хозяйства, где содержатся 161444 головы овец и коз, 68972 головы крупного рогатого скота, 41974 головы лошадей и 172 верблюда. По данным заместителя акима района, с каждым годом развитие этой отрасли набирает темпы.

– Не остаётся без внимания и спортивная сфера. Созданы условия для поддержания здорового образа жизни жителей. Функционируют 64 спортивных объекта, это мини-футбольные поля и хоккейные корты. А также спортивный модуль, спортивный комплекс «Шыңғыстау», центральный стадион, плавательный бассейн, спортивный зал в селе Кундызды, построенный при поддержке известного спортсмена, выходца из Абайского района Айбека Нугымарова, и мини-футбольное поле, открытое при школе-лицее имени Абая. Все объекты доступны для жителей, – сказал Мейржан Смагулов.

Нельзя не отметить то, как за последнее время преобразился район. К 175-летию со дня рождения Абая Кунанбайулы реализовано 19 проектов. При поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова заметно обновились многие объекты. В их числе место рождения великого поэта Сырт Каскабулак, Акшокы, имеющее большое историко-культурное значение для всего Казахстана, мемориальный комплекс в Жидебае и другие. Это должно дать новый импульс для развития туризма. Следует подчеркнуть, что и раньше количество людей, приезжающих сюда из разных точек Казахстана и даже мира, ежегодно увеличивалось.

Кроме того, заместитель акима района рассказал об исполнении задач, поставленных в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, и ответил на вопросы земляков.

Гульжан Естаева

Абайский район