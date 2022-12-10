Импорт-экспорт: смещаем акценты

Наполнение внутреннего рынка, обеспечение населения Восточного Казахстана социально значимыми продовольственными товарами, а также другие вопросы всесторонне рассмотрены на встрече вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева с представителями малого и среднего бизнеса ВКО, трудовым коллективом ТОО «Корпорация Восток-Молоко», представителями общественных организаций региона.

В рамках рабочей поездки вице-министра состоялось посещение перерабатывающих и торговых предприятий области, кроме того, организован приём граждан по различным вопросам, касающимся обозначенной темы.

Встречу с трудовым коллективом ТОО «Корпорация Восток-Молоко» открыл заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев, делая акцент на том, что подобный диалог в регионе организован в рамках выполнения поручений Главы государства Каждый участник встречи имеет возможность задать интересующий вопрос и получить исчерпывающий ответ.

– Хочу напомнить, что основные функции Министерства торговли и интеграции охватывают широкий спектр направлений, непосредственно влияющих на конкурентоспособность отечественного продукта, – подчеркнул заместитель акима области Ержан Нурбаев. – Это вопросы внутренней и международной торговли, развитие и продвижение экспорта, несырьевых товаров и ресурсов, защита прав потребителей, совершенствование инфраструктуры, расширение каналов сбыта и многое другое.

В частности, заместитель акима ВКО отметил, что состоялось посещение и знакомство с деятельностью нового маслоэкстракционного завода ТОО «Алтын-Шығыс» по переработке маслосемян и производству растительного масла в селе Предгорное Глубоковского района. Вице-министр побывал на строительстве крупного оптово-распределительного комплекса «Алтай», который возводят в левобережной части областного центра. Следующим объектом посещения стал городской рынок «Дос-Нар», расположенный вдоль улицы Виноградова, где также реализуется различная сельскохозяйственная продукция. Всё это является частью последовательной цепочки, по которой разные продовольственные товары поставляются от непосредственного производителя до конечного потребителя.

В свою очередь вице-министр отметил, что подобный формат общения с населением в регионах является наиболее оптимальным, позволяет отчётливо выявить болевые точки, проблемные вопросы, а также предлагать полезный опыт к тиражированию по всей республике. К примеру, это касается замещения импортных товаров.

– Здесь как раз ваш завод играет ключевую роль, в том числе по вопросу замещения импорта, – сказал Арман Шаккалиев, высоко оценив также создание современных мощностей по приёму, хранению овощной продукции для дальнейших поставок на прилавки в период межсезонья и традиционно высоких цен на овощи.

Он привёл в пример успешный опыт развития молочно-товарных ферм в Северо-Казахстанской области для увеличения объёмов сырья для предприятий переработки. Впрочем, это лишний раз подтверждает верность курса Восточного Казахстана на ускоренное развитие молочного животноводства, обеспечение полной загрузки местных предприятий собственным сырьём.

Представитель профильного министерства сделал обзор главных причин инфляционных процессов. Это геополитическая ситуация, нарушения логистических цепочек, волатильность тенге по отношению к валютам соседних стран, которые являются важными партнёрами. Есть ещё целый ряд предпосылок, которые разгоняют инфляцию, цены на социально значимые продтовары.

На этом подробно остановился в своём выступлении руководитель ТОО «Корпорация Восток-Молоко» Сеилжан Сайлаубаев, разложив по полочкам все факторы, которые связывают руки производственникам. Судя по содержанию диалога с представителем Министерства торговли и интеграции РК, позиция производственников находит понимание в профильном ведомстве, которое выльется в меры явной поддержки.

– С инфляцией можно бороться только на стороне увеличения производства, – отметил Арман Шаккалиев. – Со стороны спроса единственный вопрос – это адресная социальная поддержка.

По его информации, предусматривается монетарная и немонетарная социальная поддержка населения, что является темой отдельного разговора. В данный момент речь идёт о наиболее эффективных инструментах стимулирования производственников для максимального наполнения внутреннего рынка социально значимыми товарами. Это выделение специальных займов, облегчение доступа к ним, ликвидация лишних барьеров, применение форвардных закупок, использование всего потенциала так называемой оборотной схемы, которая давно апробирована социально-предпринимательскими корпорациями в различных регионах Казахстана.

Отмечается, что предусмотрена мотивация для МСБ в целях совершенствования инфраструктуры, строительства торговых домов, работающих в современном формате. Предлагается внесение изменений в отечественное законодательство по усилению ответственности сектора торговли, чтобы он предоставлял производственникам равные условия для доступа их товаров на прилавки, обеспечивал сохранность. Не обойдены вниманием вопросы развития экспортных поставок и других направлений.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета