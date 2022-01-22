Иммунный ответ: вирусу – нет

В последнее время в мире в целом и в нашей стране в частности наблюдается резкий рост случаев заболевания COVID-19. Ухудшение эпидемиологической ситуации медики связывают с высокой скоростью распространения штамма «омикрон».

Как показали исследования, «омикрон» проявил себя менее агрессивно по сравнению с вариантом «дельта». Однако считать его облегчённым вариантом коронавирусной инфекции и думать, что существующие вакцины против него бессильны, ошибочно.

Специалисты отмечают, что вакцинация обеспечит надёжную защиту от тяжёлых заболеваний и смертей, которые могут быть вызваны «омикроном», как и в случае с другими вариантами коронавируса. Поскольку прививка вызывает иммунный ответ организма на вирус, и он не только защищает нас от действующих вирусов, но и от возможных будущих их мутаций. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют делать прививку, включая ревакцинацию. В случае если вы заболеете, повторная иммунизация позволит перенести заболевание в лёгкой форме и избежать тяжёлых постковидных последствий.

Так, в странах с высоким уровнем вакцинации против COVID-19 наблюдается сравнительно низкий уровень гос-питализации и смертности среди населения. Этот факт наглядно доказывает значимость вакцин – отсутствие массового иммунитета может привести к большому количеству заболевших, что, в свою очередь, заставит работать систему здравоохранения на пределе возможностей.

Во избежание колоссальной нагрузки на медицину и минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией во многих странах активизирована кампания по вакцинации и ревакцинации. К примеру, в Австрии принят закон об обязательной массовой иммунизации населения, действие которого рассчитано до 31 января 2024 года. Так, уже с марта этого года непривитых жителей могут оштрафовать минимум на 600 евро. К слову, Австрия станет первой страной в ЕС, где прививка против COVID-19 будет обязательной.

Во Франции с 24 января в силу вступит закон о введении вакцинного пропуска. Документ понадобится при посещении общественных мест, в том числе транспорта. Вакцинный пропуск позволит ослабить некоторые ограничения. За последний месяц первую дозу вакцины получили свыше миллиона жителей Франции. В ближайшее время бустерную вакцинацию смогут пройти подростки от 12 до 17 лет.

Случаи заражения новым штаммом «омикрон» были зафиксированы и в некоторых городах Казахстана. Однако лидирующие позиции пока сохраняет «дельта»-штамм. В целом эпидемиологическая обстановка в стране остаётся напряжённой. Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации, на 21 января в «красной» зоне находятся все регионы Казахстана, кроме Туркестанской области, которая перешла в «жёлтую» зону.

По официальным данным Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, на 21 января за сутки в регионе зарегистрировано 540 случаев коронавирусной инфекции. Из них 470 симптомных и 40 бессимптомных вирусоносителей. На территории нашего региона «омикрон» пока не обнаружен. Общий показатель занятости коечного фонда составляет 12,2 процента.

При этом за сутки из стационаров в связи с выздоровлением выписаны 37 человек, продолжают получать лечение 207 пациентов.

По словам медиков, стабилизировать ситуацию возможно лишь при соблюдении предписанных санитарно-эпидемиологических требований и формировании коллективного иммунитета. Только благодаря комплексному подходу мы быстрее сможем вернуться к привычному образу жизни.

Как показала мировая практика, превентивные меры против COVID-19 – ношение маски, мытьё рук, социальная дистанция, избегание мест массового скопления людей, хорошая вентиляция в помещениях – работают.

Полный курс вакцинации, независимо от того, болели вы COVID-19 или нет, – проверенный способ защитить себя и своих близких от тяжёлого течения как самой коронавирусной инфекции, так и от тяжёлой формы постковидного синдрома.

Александра Исаева

Фото и открытых источников