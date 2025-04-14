Иммунитет безопасности для молодёжи

Кибермошенничество, финансовые пирамиды, дропперы – с внедрением цифровых технологий растёт и количество различных видов мошенничества. В этих условиях знание основ экономики и финансов, а также наличие базовых цифровых навыков становятся особенно важными. В Восточном Казахстане молодёжь обучают финансовой грамотности и безопасности.



В преддверии первой Национальной олимпиады по финансовой безопасности в Усть-Каменогорске состоялся форум, направленный на повышение финансово-правовой грамотности. Для студентов организовали интерактивную лекцию с участием бизнес-тренеров.



– В рамках поручений Главы государства «Заң мен тәртіп» в области финансовой безопасности мы уделяем большое внимание подготовке и защите молодёжи. Сегодня финансовая безопасность – это не только устойчивость экономики, но и защита каждого гражданина, каждой семьи и всего общества. Мы хотим, чтобы вы были готовы к реалиям жизни, знали, что не бывает лёгких денег, сформировали «иммунитет безопасности». Эти мероприятия проводятся для того, чтобы вы знали сами и довели до своих близких и родных. Успехов в предстоящей олимпиаде! – обратился к участникам аким ВКО Нурымбет Сактаганов.



Национальная олимпиада по финансовой безопасности будет состоять из трёх этапов: онлайн-тестирование, написание эссе в офлайн-формате и финальный отбор через интеллектуальную игру и турнир по фиджитал-шахматам.



– 21 век – век цифровизации. И обучение финансовой грамотности в этот период очень важно, особенно для молодёжи. Среди моих знакомых немало тех, кто сталкивался с интернет-мошенничеством. Сейчас во время подготовки к олимпиаде я узнал много нового, думаю, что такие мероприятия принесут свой результат, – считает студент Жигер Сарсенбаев.



Победителей Национальной олимпиады ждут денежные сертификаты на сумму до полумиллиона тенге, а также уникальная возможность проявить себя на международной олимпиаде в российском Красноярске.



– Свыше двух тысяч жителей Восточного Казахстана были вовлечены в финансовые пирамиды. В текущем году мы ликвидировали три финансовые пирамиды. Молодёжь – будущее нашей страны, и именно от уровня их осведомлённости зависит устойчивость к подобным правонарушениям и обману в цифровую эпоху. В основном в различные мошеннические схемы вовлекаются именно студенты. Сегодня мы стараемся донести ребятам на их языке эту информацию посредством тестов и интерактивных игр. Такая работа будет проводиться повсеместно, – отметил руководитель Департамента экономических расследований по ВКО Арман Жунусов.



В эти дни во всех университетах и колледжах области проводятся лекции о том, как не попасть в ловушку финансовых мошенников и дропперов на примере реальных кейсов. Охвачены около 32 тысяч студентов Восточного Казахстана, которые активно участвуют в тренингах и интерактивных игра.

Меруерт Бахтиярова

Фото Махаббат Ахметжанова

