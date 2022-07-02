Имидж привлекает инвестиции и гостей

В селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района реализуется проект по созданию туристическо-информационного центра. В идеале он должен стать своеобразным туристическим хабом – сервисной службой по предоставлению необходимых сведений о местных туристических продуктах с созданием десяти новых постоянных рабочих мест.

Эта и другая информация прозвучала на брифинге в Службе региональных коммуникаций ВКО. В нём принял участие заместитель руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Марат Кабаков. Он подчеркнул, что одним из важных направлений развития туризма в Восточном Казахстане является именно информационное продвижение.

– Проведена модернизация областного туристического портала visiteast.kz, а также информационных терминалов и интерактивного web-приложения, – рассказал Марат Кабаков. – Разработаны виртуальный тур 360 градусов (3d), путеводители и карты по региону. Проведены съёмки «вирусных» видеороликов с участием популярных блогеров, общая аудитория которых составляет около одного миллиона подписчиков. Для крупных туроператоров страны организован информационный тур по Катон-Карагайскому и Курчумскому районам. Подобные мероприятия будут организованы для других заинтересованных субъектов туристического бизнеса в июле текущего года.

Узнаваемый и привлекательный имидж ВКО для развития туризма, привлечения инвестиций и гостей, отдыхающих формируется не только на региональном, но и на международном уровнях. По информации ведомства, в активе его участие в международных туристических выставках, проходивших в Нур-Султане, Алматы, Дохе, Анкаре. Это способствует заметному увеличению количества иностранных посетителей.

Одним из явных козырей Восточного Казахстана для привлечения туристов считается первозданная природа. В Катон-Карагайском нацпарке, Западно-Алтайском и Маркакольском заповедниках установлены указатели, информационные стенды и аншлаги. В заповедных краях это необходимо в первую очередь для своевременного и оптимального ориентирования на местности, знакомства с достопримечательностями, памятниками природы ВКО.

К примеру, в Катон-Карагайском нацпарке 14 туристических маршрутов и троп общей протяжённостью 689 километров, среди них – автомобильные, конные, пешие. Одним словом, на любой вкус.

Не теряет актуальности в регионе проблема укрепления соответствующей инфраструктуры, сервиса и материально-технической базы, строительства дорог. В рамках обновлённой концепции точками роста видятся Бухтарминское водохранилище, горнолыжный кластер Риддера и Глубоковского района, Катон-Карагайский район, где по поручению акима области делается акцент на развитие сельского и экотуризма.

– Продолжается работа по реализации 20 крупных инвестиционных проектов на сумму 12 млрд тенге, – отметил Марат Кабаков. – В том числе с начала года в селе Урыль Катон-Карагайского района открыт новый туристический комплекс «Музтау», рассчитанный на 150 койко-мест, на сумму 1,5 млрд тенге.

Завершается строительство трёх отелей на 200 койко-мест в Усть-Каменогорске на сумму 2,5 млрд тенге, базы отдыха на Бухтарминском водохранилище на 900 млн тг.

И ещё. Важны финансовые инструменты поддержки. В 2022 году вступили в силу новые меры помощи государства в адрес перспективной сферы туризма. Четыре из них уже оказываются профильным управлением ВКО.

– Это возмещение 10 процентов затрат при строительстве, реконструкции объектов туристической деятельности, – говорит Марат Кабаков. – Возмещение 25 процентов затрат по приобретению туристических автобусов вместимостью от восьми мест. Кроме того, возмещение 10 процентов затрат при строительстве объектов придорожного сервиса. Заявки принимаются ежегодно до 1 марта.

По субсидированию части затрат субъектов малого и среднего бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов (СГУ) предусмотрено 83 300 тенге в месяц. Заявки по ним принимаются до 1 декабря. В свою очередь предпринимателям, занятым в этой востребованной нише сервиса, предъявляются конкретные требования по обеспечению необходимых стандартов в обслуживаемых сооружениях.

Как отметил заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, на сегодня постоянно действующая комиссия рассмотрела пять заявок от предпринимателей и три из них получили одобрение.

Таир Сапаргалиев

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