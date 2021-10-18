Именины ветерана

В Риддере чествовали долгожителя, ветерана Великой Отечественной войны Георгия Шуваева.

Ветерану Великой Отечественной войны Георгию Сергеевичу Шуваеву исполнилось 94 года. С этим знаменательным событием его поздравил аким моногорода Дмитрий Горьковой.

Георгий Шуваев был призван в ряды Красной армии и начал свой боевой путь в 1944 году. Его направили в воинское подразделение – 144-й стрелковый полк на границе с Манчжурией, в пехоту. Учился в школе сержантского состава. Прослужил на Дальнем Востоке два с половиной года. Затем его перебросили на Кавказ в Дагестан, в миномётное подразделение противотанкового полка.

В 1951 году красноармеец из ВКО демобилизовался и вернулся в родное село. Приехав в Лениногорск (ныне – Риддер) устроился на работу бывшего треста «Лениногорсксвинецстрой». В 1957 году перешёл на Лениногорский полиметаллический комбинат. Проработал там до выхода на пенсию в 1987 году.

Имеет награды: орден Отечественной войны, медаль «Жукова», множество юбилейных медалей. Сегодня его заботливо окружают дети, внуки и правнуки.

Аким города Риддера поздравил ветерана с днём рождения, пожелал здоровья, благополучия и вручил подарки.

Ерик Абитов

Фото акимата Риддера

Риддер