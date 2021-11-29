Им строить наше будущее

Насколько студенты технических специальностей коммуникабельны, как активно проявляют свою гражданскую позицию в обществе, как воспринимают сегодняшний мир? Ответы на эти и другие вопросы помогла найти республиканская предметная студенческая олимпиада «Инженер-гуманист – реальность времени».

Мероприятие, состоявшееся в преддверии 30-летия Независимости РК, объединило больше 20 команд из Усть-Каменогорска, Семея, Павлодара и Караганды. В ней приняли участие студенты университетов, обучающиеся по техническим профилям и специальностям.

Первый тур «Инженер-гуманист – специалист, личность, гражданин» прошёл в онлайн-режиме. Участники в видеороликах и видеопрезентациях рассказали о себе, своём видении, кто такой инженер-гуманист, и своей социальной роли в обществе. Во второй тур прошли семь самых умных, находчивых и креативных команд из Карагандинского технического университета, Павлодарского «Торайгыров университета», Университета имени Шакарима города Семея, Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

В этом туре ребята встретились офлайн в стенах областного технического вуза. Им предстояло презентовать свои команды с применением различной атрибутики, символики, костюмов, видео- и аудиосопровождения, а также ответить на видеовопросы по тематике олимпиады, направленные от экспертов, в частности работников музея, преподавателей различных вузов.

После команды приняли участие в жеребьёвке и распределили темы для выполнения заданий третьего тура, где им нужно было защитить проекты по различным темам. Так, студентов спрашивали о десяти самых значимых событиях в период независимости Казахстана, создании партий, организаций или студенческих движений, идее совершенного человека в мировоззрении Абая. Кроме того, им предстояло рассказать о своём видении идеального государства и создать рекламный проспект по культурно-историческим местам Казахстана.

Команды, участвовавшие в конкурсе, оценивало жюри. Среди них – руководитель научного центра АО «Ульбинский металлургический завод» Манарбек Кылышканов, руководитель отдела по работе с молодёжью Управления внутренней политики ВКО Еркебулан Балтабеков, заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе ВК областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Евгения Рахматуллина, и. о. руководителя управления социально-культурной деятельности и молодёжной политики ВКТУ имени Д. Серикбаева Гульнар Жанабаева, докторант Школы машиностроения Бекболат Молдаханов.

– В нашем обществе сложилось такое мнение, что студенты, которые обучаются на технических специальностях, испытывают трудности с выражением мыслей. Участники сегодняшней олимпиады развеяли этот миф. Все приехали с хорошей подготовкой, чётко изъясняли свои мысли и уверенно держались на сцене, – отметил член жюри Еркебулан Балтабеков.

По итогам предметной студенческой олимпиады «Инженер-гуманист – реальность времени» третье место досталось команде из Павлодарского «Торайгыров университета». Второе место завоевала команда Happy generation из ВКТУ имени Д. Серикбаева, первое место заняла команда «Талантливый инженер» Университета имени Шакарима города Семея.

Все победители получат сертификаты на покупку бытовой техники, а также различные сувениры.

Марина Шевелёва