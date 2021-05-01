К 30-летию Независимости РК

Их пример вдохновляет многих

01.05.2021
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В Нур-Султане объявлены имена победителей Национального проекта «100 новых лиц Казахстана – 2021». Трое восточноказахстанцев вошли в тридцатку победителей IV сезона.

В число победителей вошёл наш земляк Ахат Ракишев, который инициировал возведение моста в родном селе. В 2019 году при финансовой поддержке выпускников школ и жителей села Ахат Ракишев спроектировал и построил мост через речку Катынсу в родном посёлке Коктал Урджарского района. Отсутствие моста было большой проблемой для жителей посёлка около 30 лет, особенно в половодье. Теперь у сельчан есть надёжная переправа.

Победителем проекта также стал Дулат Тастекеев. Предприниматель особое внимание уделяет вопросам развития сельских территорий, множество социально важных объектов были построены благодаря его участию и поддержке.

Поэт и переводчик Серикжан Кажытаев стал известным благодаря талантливому переводу на казахский язык таких произведений, как роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»; роман татарской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»; повесть Туве Янссона «Муми-тролль и все-все-все»; повесть Нур Домбайджи «Мальчик с угрюмым лицом», а также стихов якутского поэта Гаврила Андросова. Кроме того, талантливый автор собственных произведений не раз становился победителем международных и республиканских конкурсов.  

Напомним, впервые проект «100 новых лиц Казахстана» был реализован в 2017 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. В этом году под эгидой празднования 30-летия Независимости Казахстана состоялся IV сезон конкурса.

Приём заявок участников осуществлялся с 22 февраля по 22 марта по семи направлениям: образование, культура и спорт, медицина, наука и инновации, общество, бизнес, экология. Причём номинация «экология» представлена впервые.

Со всех регионов Казахстана в адрес организаторов поступило 2 790 заявок, что является рекордом для проекта. Во время общенародного голосования казахстанцами было отдано 871 254 голоса в поддержку участников.

В финальном этапе состоялось заседание жюри конкурса. В его состав вошли известные деятели, а также финалисты прошлых лет: врач Бауыржан Ракишев, искусствовед Дина Байтасова и эколог Асель Баймуканова.

По результатам голосования и экспертного решения жюри определены 30 победителей IV сезона проекта «100 новых лиц Казахстана», среди которых врачи, учителя, спортсмены, учёные, волонтёры и бизнесмены, добившиеся успеха за стремительные годы Независимости.  

Победители 2021 года стали самым молодым составом за всю историю проекта. Статистика победителей по сферам деятельности: общество – шесть человек, культура и спорт – восемь человек, наука и инновации – четыре человека, медицина – три человека, бизнес – пять человек, образование – три человека, экология – один человек.

Проект «100 новых лиц Казахстана» – это прорывной старт для многих представителей молодёжи. Победа сделала известными тех, кто по-настоящему любит своё дело, свой народ и готов трудиться во благо общества и государства. За четыре года существования проекта более 7 500 человек приняли участие в борьбе за звание победителя.

Организатором проекта выступает Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

Подробнее о победителях проекта читайте в следующих номерах «Рудного Алтая».

Имена победителей проекта «100 новых лиц Казахстана – 2021»: 

  1. Латиф Парпиев, г. Нур-Султан
  2. Дарын Абилжанов, Карагандинская область
  3. Талгат Керимбаев, г. Нур-Султан
  4. Амина Мирсакиева, Германия
  5. Абай Хасенов, г. Нур-Султан
  6. Кайсар Табынов, г. Алматы
  7. Санжар Тайжан, г. Нур-Султан
  8. Таир Баталов, г. Алматы
  9. Дамир Нуркежанов, Алматинская область
  10. Серикжан Кажытаев, Восточно-Казахстанская область
  11. Ардана Ботай, Карагандинская область
  12. Ахат Ракишев, Восточно-Казахстанская область
  13. Амантай Байжанов, Костанайская область
  14. Данияр Кожан, США
  15. Улан Усенов, г. Алматы
  16. Даниель Диль, Карагандинская область
  17. Булбул Картанбай, США
  18. Даулет Уранхаев, Швейцария
  19. Дина Заитова, Карагандинская область
  20. Екатерина Вибе, Ақмолинская область
  21. Мадина Ашилова, г. Алматы
  22. Роза Керимбекова, Жамбылская область
  23. Малика Дүйсенбаева, Актюбинская область
  24. Данияр Сарсеев, г. Алматы
  25. Виктория Пак, Карагандинская область
  26. Дулат Тастекеев, Восточно-Казахстанская область
  27. Айгерим Карибаева, г. Нур-Султан
  28. Жалгас Тайкенов, Ақмолинская область
  29. Инна Корнеева, Костанайская область
  30. Арыстан Абильдин, Карагандинская область
01.05.2021
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