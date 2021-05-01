Их пример вдохновляет многих

В Нур-Султане объявлены имена победителей Национального проекта «100 новых лиц Казахстана – 2021». Трое восточноказахстанцев вошли в тридцатку победителей IV сезона.

В число победителей вошёл наш земляк Ахат Ракишев, который инициировал возведение моста в родном селе. В 2019 году при финансовой поддержке выпускников школ и жителей села Ахат Ракишев спроектировал и построил мост через речку Катынсу в родном посёлке Коктал Урджарского района. Отсутствие моста было большой проблемой для жителей посёлка около 30 лет, особенно в половодье. Теперь у сельчан есть надёжная переправа.

Победителем проекта также стал Дулат Тастекеев. Предприниматель особое внимание уделяет вопросам развития сельских территорий, множество социально важных объектов были построены благодаря его участию и поддержке.

Поэт и переводчик Серикжан Кажытаев стал известным благодаря талантливому переводу на казахский язык таких произведений, как роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»; роман татарской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»; повесть Туве Янссона «Муми-тролль и все-все-все»; повесть Нур Домбайджи «Мальчик с угрюмым лицом», а также стихов якутского поэта Гаврила Андросова. Кроме того, талантливый автор собственных произведений не раз становился победителем международных и республиканских конкурсов.

Напомним, впервые проект «100 новых лиц Казахстана» был реализован в 2017 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. В этом году под эгидой празднования 30-летия Независимости Казахстана состоялся IV сезон конкурса.

Приём заявок участников осуществлялся с 22 февраля по 22 марта по семи направлениям: образование, культура и спорт, медицина, наука и инновации, общество, бизнес, экология. Причём номинация «экология» представлена впервые.

Со всех регионов Казахстана в адрес организаторов поступило 2 790 заявок, что является рекордом для проекта. Во время общенародного голосования казахстанцами было отдано 871 254 голоса в поддержку участников.

В финальном этапе состоялось заседание жюри конкурса. В его состав вошли известные деятели, а также финалисты прошлых лет: врач Бауыржан Ракишев, искусствовед Дина Байтасова и эколог Асель Баймуканова.

По результатам голосования и экспертного решения жюри определены 30 победителей IV сезона проекта «100 новых лиц Казахстана», среди которых врачи, учителя, спортсмены, учёные, волонтёры и бизнесмены, добившиеся успеха за стремительные годы Независимости.

Победители 2021 года стали самым молодым составом за всю историю проекта. Статистика победителей по сферам деятельности: общество – шесть человек, культура и спорт – восемь человек, наука и инновации – четыре человека, медицина – три человека, бизнес – пять человек, образование – три человека, экология – один человек.

Проект «100 новых лиц Казахстана» – это прорывной старт для многих представителей молодёжи. Победа сделала известными тех, кто по-настоящему любит своё дело, свой народ и готов трудиться во благо общества и государства. За четыре года существования проекта более 7 500 человек приняли участие в борьбе за звание победителя.

Организатором проекта выступает Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

Подробнее о победителях проекта читайте в следующих номерах «Рудного Алтая».

Имена победителей проекта «100 новых лиц Казахстана – 2021»: