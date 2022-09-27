Память

Их имена не забыты вовек

27.09.2022
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Фото Аяужан Утеулиновой

В Уланском районе с размахом отметили 100-летие со дня рождения двух знаменитых земляков, Героев Советского Союза Изгутты Айтыкова и Степана Борозенца. В честь юбилея героев в районе прошли спортивно-массовые мероприятия, а память о них была запечатлена в их родных сёлах.

Празднование началось в селе Изгутты Айтыкова с церемонии открытия бюста батыру. Почтив память героев минутой молчания, гости возложили цветы к памятнику. Также в селе Таргын, где с детства проживал Изгутты Айтыков, состоялся поминальный обед.

Параллельно официальным мероприятиям в селе Мамай Батыра проходили спортивные состязания: кокпар, байге, казакша курес, аударыспак. К слову, это не первое мероприятие, проводимое в области в честь 100-летия Изгутты Айтыкова, в апреле текущего года прошёл турнир «Жұлдызша» по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд городов и районов ВКО, также посвящённый знаменательной дате.

На поле для кокпара собрались несколько десятков всадников, все они – тренированные, ловкие и смелые наездники старше 18 лет, готовые побороться за денежные призы. Примечательно, что последний заход, который называется «өгіз өлді», выиграл внук Мэлса Нариманова, человека, с чьим именем связано возрождение конного спорта, в том числе кокпара в Уланском районе.

– Победа Адильхана весьма символична, ведь его дед одним из первых стал возрождать национальные конные виды спорта. Долгие годы кокпар проводился только в южных регионах Казахстана. В 90-х годах такие люди, как Мэлс Нариманов, Турсынбек Ахмеджанов, Кенжебек Рамазанов стали проводить первые игры, их поддержали односельчане, – рассказывает ведущий судья конных соревнований Кайрат Лукпанов. – Сегодня мы провели массовый кокпар, в котором количество участников порой доходит до тысячи человек. Игра имеет несколько разновидностей, например, в спортивном кокпаре принимают участие две команды.

Наряду с конными соревнованиями на татами встретились борцы казакша курес, чтобы побороться за звание «Туйе палуана», то есть сильнейшего. После продолжительной трудной борьбы звание победителя досталось казахстанскому дзюдоисту, чемпиону и призёру чемпионатов Казахстана Талгату Амренову. Сам борец – уроженец села Бозанбай Уланского района.

– Для меня было делом чести победить в этом турнире на сегодняшнем празднике, посвящённом 100-летию наших знаменитых земляков – Изгутты Айтыкова и Степана Борозенца, я усиленно готовился к этой борьбе. Мои противники – сильнейшие люди, к примеру, Мухит Турсынов, который носит звание «Қазақстан барысы», – говорит обладатель пояса «Туйе палуан».

Помимо звания сильнейшего борца Талгат Амренов получил главный приз соревнования – один из двух автомобилей Chevrolet Damas, которые предоставили спонсоры мероприятия.

– Такое значимое мероприятие, как 100-летие двух Героев Советского Союза, мы не могли провести только на местном уровне и начали готовиться ещё в прошлом году. Был создан оргкомитет, выделены бюджетные средства на благоустройство и проведение уличного освещения в сёлах Изгутты Айтыкова и Таврическое. А сегодняшние соревнования проходят полностью за счёт меценатов, уроженцев нашего района. Они собрали более двадцати миллионов тенге, – отметил аким Уланского района Ренат Курмамбаев.

По его словам, основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодёжи, чтобы подрастающее поколение знало героев своего народа. К тому же, после двух лет пандемии народ вновь показывает свою сплочённость, вместе проводя такие масштабные праздники.

Пока на арене шла борьба за титул «Туйе палуана», на поле начались конные скачки – байге на 10, 15 и 25 километров. Участие в них принимали скакуны со всего Восточного Казахстана и из соседней Абайской области. Главным призом аламан-байге стал также автомобиль Chevrolet Damas.

Не менее масштабные мероприятия прошли во второй день в селе Таврическое, на родине Героя Советского Союза Степана Борозенца. Празднование началось с торжественного открытия мемориальной доски в честь героя, минуты молчания и возложения цветов. Затем прошли соревнования по волейболу, армрестлингу, гиревому спорту, а также спортивные соревнования среди детей. Победители турниров были награждены грамотами и денежными призами.

– Наши земляки, великие воины Изгутты Айтыков и Степан Борозенец своими подвигами заслужили награды высшей степени. Мероприятия в память об этих людях – это дань уважения и пример патриотизма, любви к малой родине для нашего подрастающего поколения, которое должно знать своих героев, – отметил председатель оргкомитета Марат Музапаров.

Участниками большого праздника стали актёры областного драматического театра, творческие коллективы области, а также специально приглашённые артисты из Монголии и Алтайского края (РФ).

Аяужан Утеулинова

Фото автора

27.09.2022
892

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