Игры для разума

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошёл День настольных игр. Мероприятие на несколько часов объединило горожан всех поколений.

Летние каникулы – время, когда школьники наконец-то могут отложить учебники, а на их коленках начинают появляться ссадины от активных игр в догонялки. А ещё это замечательная пора для развлечений всей семьёй. Именно поэтому Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А. С. Пушкина решила собрать всех вместе за настольными играми на летней площадке. Занятие по душе нашёл каждый, от мала до велика: дедушки играли с подростками, родители обыгрывали детей.

Организатор мероприятия – Международный ресурсный центр, расположенный на базе библиотеки. Поводом для такого игрового марафона стали сразу два праздника – Международный день головоломки и Международный день шахмат.

Сотрудник областной библиотеки им. А. С. Пушкина Ольга Леонова признаётся, что День настольных игр – это своего рода эксперимент после перехода библиотеки на летнее расписание.

– Мы решили, что было бы неплохо объединить сразу несколько праздников и сделать один общий день, – поделилась она. – Сейчас лето, людям хочется отдохнуть, поиграть во что-то лёгкое. Приходили целыми семьями, дети приводили родителей.

Ранее в библиотеке каждые выходные проходили встречи клуба настольных игр, где посетители выходили на летнюю площадку с книжками, играли и устраивали викторины, но в летнее время об этой традиции подзабыли. Ребята признались, что было приятно снова выйти на улицу и провести время в весёлой компании.

Участники познакомились с «Мафией», «Дженгой», узнали про казахскую национальную игру тоғыз құмалақ, играли в шахматы, «UNO», «Кто я», «4 выигрывает» и многие другие. Потренировали память, логику и хитрость в «Городах» и «Монополии», попробовали свои силы в головоломках, ребусах, игре «Найди слово».

Между играми организаторы проводили викторины по настольным играм и шахматам. Победителям вручили памятные сувениры – фигурки, маски, шопперы, ручки, фиксаторы для мобильного телефона и визитницы.

В завершение работники библиотеки отметили, что День настольных игр вызвал неподдельный интерес у молодого поколения, поэтому горожане ещё имеют все шансы попасть на подобные мероприятия в следующем месяце.

Алина Горбунова

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина