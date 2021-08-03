Игры без гаджетов

Раньше всё своё свободное время дети посвящали разным интересным подвижным играм. Кому-то нравились «Казаки-разбойники», кому-то – «Знамя». Одним из увлекательнейших занятий по сей день остаётся военно-спортивная игра «Зарница».

Нужно сказать, что «Зарница» была придумана отнюдь не для развлечения. Её задача – пробудить интерес к армейской службе у школьников. Благодаря этому занимательному приключению ребята играючи втягивались в орбиту допризывной подготовки уже с пятого класса.

Об этом способе подготовки юных патриотов страны вспомнили представители филиала РОО ветеранов-пограничников «Застава тарландары» в Восточно-Казахстанской области. Совместно с клубом тактических игр «Крепость» они организовали в летнем лагере отдыха «Жігер» эту несправедливо забытую военно-спортивную игру.

Первым делом ребят разделили на команды «Синие» и «Жёлтые». В роли командующего выступил председатель филиала общественного объединения «Застава тарландары» подполковник запаса Игорь Фролов. Он оповестил участников о начале военно-спортивной игры и рассказал об этапах, которые им предстояло пройти.

«Зарница» была проведена на свежем воздухе в форме военно-спортивной эстафеты. Мальчишки и девчонки должны были преодолеть несколько туров: «Викторина», «Перестрелка», «Перевозка раненых», «Минное поле», «Полоса препятствий» и «Снайпер».

На каждом этапе находились командиры и воспитатели групп, которые сообщали детям задание, следили за правильностью его выполнения. В одних заданиях учитывались ловкость или меткость, а в других – скорость. Школьники с азартом и огромным интересом выполняли все поставленные задачи.

– «Зарница» – увлекательнейшая военизированная игра, приносящая радость как мальчишкам, так и девчонкам. Это отличная возможность весело провести время, проявить свои способности и получить полезные навыки. К тому же игра помогает воспитать у подрастающего поколения чувство товарищества, взаимовыручки и ответственности за мир на родной земле, а также привлечь детей к здоровому образу жизни и выработать у них командный дух. Только так мы сможем воспитать в духе патриотизма наше юное поколение, которому в будущем предстоит служить на священных рубежах нашей Отчизны, – отметил подполковник запаса Игорь Фролов.

В завершение все участники были награждены грамотами.

Ания Есмухамет

Фото Департамента пограничной службы КНБ РК по ВКО