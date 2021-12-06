Игровое содружество

Женский турнир по волейболу, приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан, прошёл в посёлке Шуак Жарминского района.

Организаторами спортивного мероприятия выступили сотрудники учреждения ОВ-156/21 ДУИС по ВКО, пригласив для участия в нём пять команд. Они представляли учреждение ОВ-156/21, воинские части № 47007 и 2544, а также Жангизтобинскую среднюю школу и среднюю школу № 236.

Турнир проходил по круговой системе, за весь день соревнований каждая команда успела сыграть не менее четырёх игр, по баллам которых судьи выявили финалистов.

Также на протяжении всех игр велась статистика для определения лучших игроков и самых результативных в защите, атаке и подаче.

По итогам турнира победу одержала команда учителей средней школы № 236 посёлка Шуак, второе место присуждено волейболисткам Жангизтобинской средней школы. Сотрудники исправительного учреждения заняли третье место. Победителям были вручены призы, грамоты и медали.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район