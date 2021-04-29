Играй, гармонь! Звени, домбра!

Самый молодой участник ансамбля русской песни «Ладушки» Александр Эрбес – ровесник независимости Республики Казахстан. Седьмой из восьми детей в семье, он хорошо знает, что такое единство и умение ладить.

Саша мог бы стать спорт-сменом, как его брат Вячеслав, известный футболист. Однако талантливый парень избрал иную стезю – певческую, параллельно выстраивая профессиональную карьеру. Он работает экономистом на Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС.

– Мои родители – мама Татьяна и отец Иван, родом из села Бобровка Глубоковского района, – рассказывает Александр Эрбес. – Я окончил Согринскую среднюю школу № 23, где под руководством учителя музыки Оксаны Богомоловой сделал свои первые шаги в творчестве. С восьмого по 11-й класс принимал активное участие в различных культурно-массовых мероприятиях.

Затем Александр поступил в ВКГТУ им. Д. Серикбаева на специальность «Экономист». В вузе также с удовольствием участвовал в творческих конкурсах «Таланты первокурсников», «Студенческая весна» и др. К слову, со своей будущей супругой Валерией, бухгалтером по образованию, познакомился ещё в вузе. Сегодня в молодой семье подрастает двухлетний сын Илья.

– Счастливый случай свёл меня в феврале 2014 года с ансамблем «Ладушки», – сообщил Александр. – Тогда один из руководителей университета предложил мою кандидатуру для этого ансамбля, дал мой номер телефона. Я пришёл на прослушивание и сразу же понравился коллективу. Аура была потрясающая! В апреле состоялся мой творческий дебют, и сразу же на большой сцене – мы были приглашены от Восточного Казахстана на гала-концерт Ассамблеи народа Казахстана с участием Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В свободное время Александр увлечённо занимается спортом, ведёт активный образ жизни и мечтает путешествовать.

– Жаль, что сейчас по всему миру ограничения из-за коронавируса, хотелось бы увидеть достопримечательности разных стран, – отметил Александр. – Надеюсь, что моя мечта осуществится. А пока я пою. Сколько песен в репертуаре – сказать сложно. Знаю только одно – мне нравятся не современные эстрадные песни, а именно народные, старинные.

Каждый участник ансамбля – это личность, индивидуальность, особенно художественный руководитель коллектива, преподаватель Восточно-Казахстанского училища искусств им. братьев Абдуллиных Оксана Новикова. Она уже больше четверти века возглавляет этот вокальный ансамбль. Все вместе они составляют дружную команду единомышленников. В этом, видимо, заключается секрет успеха. Репетиции, гастроли, выбор репертуара – ничто не влияет на «климат» внутри группы. У них слились не только голоса, но и характеры!

На протяжении всего периода независимости страны ансамбль «Ладушки» стал известным как в Казахстане, так и далеко за его пределами. Секрет творческого успеха и долголетия этого самобытного коллектива – в дисциплине и профессионализме. Это, без преувеличения, один из самых популярных народных коллективов Восточного Казахстана, лауреат всевозможных престижных конкурсов и фестивалей.

НА ЗАРЕ СУВЕРЕНИТЕТА

В далёком 1986 году, когда коллектив только создавался на базе музыкального факультета Усть-Каменогорского педагогического института, он стал настоящим открытием для неискушённого зрителя.

Вокальная группа, состоящая поначалу только из ладных молодых девушек, дарила людям радость и хорошее настроение. В 1988 году ансамбль стал лауреатом Международного фольклорного фестиваля в Алма-Ате. В 1989 году с большим успехом коллектив гастролировал по Чехословакии, а в 1990 году – по Германии.

Затем творческий коллектив пригласили в Москву принять участие в телепрограмме «Шире круг». Но по воле случая наши землячки оказались на съёмках передачи «Споёмте, друзья» в «Останкино», которую вели популярный диктор Татьяна Веденеева и композитор Александр Журбин. Девушки из далёкого Усть-Каменогорска выступили на одной сцене с Александром Малежиком, Андреем Губиным, «Песнярами» и другими известными артистами.

В 90-е первый худрук коллектива Александра Постникова, так же как многие из участников первого состава, уехала за границу. Коллектив был на грани распада. Не было помещения для репетиций, костюмов, опыта самостоятельной работы. Но самое главное осталось – огромное желание петь и здоровые амбиции доказать всем, и себе в первую очередь, что ансамбль чего-то стоит.

Новый состав под руководством Оксаны Новиковой был полон творческих планов и идей – подготовил новый репертуар, сшил костюмы, нашёл место для занятий в областном Доме дружбы. Основу репертуара стали составлять стилизованные фольклорные песни, участники группы не ставили целью добиться этнографической достоверности, а, наоборот, пытались по-своему интерпретировать песни, добавлять современные аранжировки, чтобы связать времена и поколения.

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

В 2003 году в сугубо женский коллектив пришёл исполнитель Иван Немченко (ныне солист Кубанского казачьего хора). С добавлением мужского голоса ансамбль значительно расширил песенный репертуар, приобрёл новые тембровые краски, зазвучал интереснее и самобытнее. Колоритный парень из села Михайловка так органично «влился», что уже через полгода казалось, что они всегда пели смешанным составом.

Ещё один «самородок» – Иван Лубягин. После Восточно-Казахстанского училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных окончил театральный факультет Красноярского государственного института искусств. Был приглашён на работу в Пермский академический театр, затем – в молодёжный ансамбль «Криница», сейчас записал альбом с известным исполнителем казачьих песен Вектором Сорокиным.

Денис Захваткин окончил музыкальную школу по классу скрипки, программист по профессии, человек с хорошим вкусом, характером и современным взглядом на творчество. Он отвечал за техническую сторону выступления: подключал микрофоны, выставлял звук.

Сегодня коллектив состоит из четырёх человек. Вместе с Оксаной в группе поют ещё трое. Татьяна Щербакова в этом коллективе тоже почти с самого его основания. У неё сильный голос, красивый тембр, который даёт ей право быть запевалой. Выпускница училища искусств по классу хорового дирижирования увлеклась народным пением и по сей день всем сердцем любит народную песенную традицию.

Ольга Добромыслова присоединилась к «Ладушкам» более десяти лет назад. Она из творческой семьи: родители играют на музыкальных инструментах, поют. Ольга занималась в музыкальной студии, была очень артистичной. Она также PR-менеджер ансамбля в соцсетях.

ЗВЕНИ, ДОМБРА

Ансамбль «Ладушки» – лауреат фестиваля на родине Василия Шукшина, в Сростках, обладатель Гран-при республиканского конкурса «С Россией в сердце». Коллектив удостаивался чести представлять Восточно-Казахстанскую область на Президентском концерте в Астане (ныне Нур-Султан) в честь 10-летия столицы.

В 2010 году в Новосибирске ансамбль стал лауреатом международного фестиваля «Играй, гармонь». Это масштабное действо с ярмарками, концертами шло неделю. Затем коллектив пригласили принять участие в съёмках телеканала «ОРТ». Было приятно, что «Ладушек» заметили в многообразии российских коллективов. Даже ансамбль Анастасии Заволокиной «Частушка» вызвался аккомпанировать на сцене, вместе с этими именитыми музыкантами наши земляки создали единый концертный номер. В феврале 2011 года «Ладушки» вновь получили приглашение от программы «Играй, гармонь» на свой юбилейный концерт.

Запомнились победы на международных фестивалях стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Красноярске, Fiestalonia-Kazakhstan в Астане и Costa Barselona в Испании. А ещё Гран-при известного конкурса народного творчества «Малахитовая шкатулка» в Санкт-Петербурге и День независимости Беларуси, где «Ладушки» пели на сценах города-побратима Бобруйска.

Ансамбль «Ладушки» ежегодно участвовал в Президентских концертах, за что имеет ряд наград, в том числе Благодарственное письмо министра культуры РК. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев с интересом относится к творчеству группы, выделяя русско-казахские попурри. Словом, есть чем гордиться, в то же время есть к чему стремиться, ведь народная песня – это неиссякаемый источник!

Елена Пашке

Фото из архива ансамбля «Ладушки»