Играем и изучаем

В Доме дружбы – центре общественного согласия прошла презентация настольной игры «Этно Game».

Цель игры – популяризация традиций и обычаев представителей этносов, проживающих в Казахстане

В познавательном мероприятии приняли участие пять команд, в состав которых вошли представители этнокультурных объединений, участники молодёжного движения «Ассамблея жастары», студенты университетов и колледжей.

С правилами участников ознакомил председатель движения «Ассамблея жастары» АНК ВКО Равиль Юнусов. Он узнал об этой настольной игре во время визита в Россию для участия в молодёжном форуме, заинтересовался и решил провести её в Доме дружбы.

По словам организаторов, главное правило – максимально собрать специальные карточки и проявить оперативность. В ходе игры участники познакомились с традициями, национальной одеждой, кухней и предметами быта представителей разных национальностей.

– Отдельное спасибо организаторам. Для нас большая честь принять участие в таком мероприятии и популяризировать наши национальные ценности. Игра получилась очень интересной, – поделилась своими эмоциями представитель польского этнокультурного объединения Валентина Фрыжко.

Гульжан Естаева