Идём с плюсом

Подведены итоги работы промышленности Восточно-Казахстанской области за прошедший год.

По информации пресс-службы Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, в регионе в 2022 году отмечен рост физического объёма промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Так, за обозначенный период выпущено товаров и услуг на общую сумму 2194,2 млрд тенге, что составило 4,6% в республиканском объёме производства. Показатель индекса промышленного производства оценивался в 101,7% к уровню января–декабря 2021 года.

«В структуре промышленного производства области наибольший удельный вес принадлежит обрабатывающей промышленности – 88,9%. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимает 5,5%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 5%, водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,6%», – сообщается в пресс-релизе ведомства.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров за указанный период произведено продукции на сумму 120,3 млрд тенге. Однако это ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 18,5%. Также отмечается уменьшение объёма добычи металлических руд на 16,2% и объёма услуг в горнодобывающей промышленности на 31,7%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом произведено продукции на 109,9 млрд тенге, индекс промышленного производства составил 97,5%. Снижение отмечено в производстве, передаче и распределении электроэнергии на 4,1%.

В обрабатывающей промышленности в 2022 году произведено продукции на 1951,3 млрд тенге, индекс промышленного производства в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 107,8%. Увеличение отмечено в металлургическом производстве на 1,4%, в производстве продуктов химической промышленности – на 78,8%, в производстве продуктов питания – на 25,8%.

В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений произведено продукции на 12,6 млрд тенге, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 10,8%. Снижены объёмы в сборе, обработке и удалении отходов; утилизации (восстановлении) материалов на 28,1%.

Среди регионов области наибольший удельный вес по объёму продукции традиционно занимает промышленность областного центра (76,8% в общем объёме), промышленностью Риддера произведено 8,8% областного выпуска продукции, Шемонаихинского района – 5,3%, Глубоковского района – 3,9%, района Алтай – 1,8%, Уланского района – 1,8%.

Насима Халелова