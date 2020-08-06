Идём на поправку?

В Восточно-Казахстанской области могут возобновить плановую медицинскую помощь с 17 августа.

По словам руководителя Управления здравоохранения ВКО Ильяса Мухамеджана, это станет возможным при определённых положительных показателях. В первую очередь, это темп прироста заболеваемости. На сегодняшний день за сутки он составляет

1,8 процента, за неделю – 2,2 процента. Кроме того, занятость коечного фонда в регионе – 25,7 процента.

– Мы видим положительную динамику и планируем, что все плановые медицинские службы начнут работать без отсрочек с 17 августа, – подчеркнул Ильяс Мухамеджан. – Работа по оказанию онкологической, психиатрической, психологической, фтизиатрической, паллиативной, онкогематологической помощи и гемодиализ не прекращались.

По информации на 5 августа, на территории области зарегистрировано 6856 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 500,8, при этом республиканский показатель – 501,2.

За сутки зафиксировано 122 новых случая, 72 из них – с симптомами, 50 – без симптомов. Также за сутки выписано 54 пациента, завершён домашний карантин у 88 бессимптомных вирусоносителей. В целом по региону из 3700 пациентов с клиническими проявлениями выписаны 2654. По состоянию на

5 августа, домашний карантин завершён у 2261 бессимптомного вирусоносителя.

– С 25 июля на официальную страницу областного управления здравоохранения в Instagram поступило 94 обращения по качеству оказания медицинской помощи и другим вопросам, связанным с системой здравоохранения. На данный момент ответы даны по 67 из них, 27 – находятся на рассмотрении, – сказал Ильяс Мухамеджан.

Вопросы поступают и в кол-центр по номеру 1331. Ответы на них разместят на официальных страницах управления в социальных сетях. Продолжает свою работу Telegram-бот, который отвечает на наиболее распространённые вопросы граждан. В том числе – как распознать симптомы болезни, куда обратиться, какие лаборатории принимают анализы и другие.

Как отметил руководитель обл-здрава, в регионе решается вопрос обеспечения лекарственными препаратами. Так, акиматом ВКО за счёт внебюджетных средств были закуплены лекарства в Республике Татарстан. Это противовирусные, жаропонижающие и анальгетики. Они уже распределены по всем медицинским организациям области.

Напомним, в течение двух недель врачи из Татарстана проводили внешний аудит системы здравоохранения области, осмотр и консультацию пациентов, посещали провизорные и инфекционные стационары, давали тактические и практические советы восточноказахстанским медработникам, а также предлагали новые подходы, которые, на их взгляд, улучшили бы систему. В результате появилась возможность определить проблемы, которые препятствовали полноценному и качественному обслуживанию населения в медицинских организациях.

– На основании предложенных нашими коллегами решений мы разрабатываем меры по улучшению качества медицинской помощи. Это касается не только областного центра и Семея, но и всех районов, – пояснил Ильяс Мухамеджан. – Сформированы чек-листы по каждой больнице области и по каждому этапу оказания медицинской помощи, согласно которым будет проводиться контроль качества.

Вместе с тем, по его словам, важна и переподготовка, обучение медицинского персонала, который задействован в лечении, диагностике и реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией. Напомним, на борьбу с COVID-19 привлечены не только инфекционисты, пульмонологи, но и терапевты, реаниматологи, врачи общего профиля.

Гульжан Естаева