Идти к профессии с первого класса

В Шемонаихе строится новое здание для школы-гимназии при Гуманитарно-техническом колледже.

Сегодня колледж является целым комплексом, в котором обучаются не только студенты, но и дети младшего школьного возраста. Гимназические классы были открыты в 2015 году, поэтому пока ученики школы-гимназии – дети с 0 по 6 класс. Здесь созданы все условия для комфортного обучения школьников: оборудованы всем необходимым учебные классы и комнаты для сна учеников младших классов, организовано четырёхразовое питание. При этом школа работает целый день, с 7.30 до 19.30. Это очень удобное решение как для детей, так и для родителей, которые не хотят оставлять свое чадо без присмотра. Здесь же школьники выполняют домашние задания вместе с педагогами. Также ребята по желанию выбирают кружки и секции. Они могут дополнительно заниматься хореографией, вокалом, изобразительным искусством, шахматами, различными видами спорта.

Прошлый учебный год окончили 173 ребенка, но уже на будущий год, по предварительному подсчёту, здесь будут получать знания 220 учеников. Поэтому появилась большая потребность в новом, более просторном здании. Оно также будет расположено на территории Гуманитарно-технического колледжа.

Как рассказала директор колледжа Светлана Буднецкая, новое здание гимназии рассчитано на 250 мест. Его должны возвести за 13 месяцев.

– Помимо просторных уютных классов в школе появится спортивный комплекс, тренажёрный зал, бассейн для малышей и взрослых, большой актовый зал, чтобы проводить мероприятия гимназии и колледжа, – отметила Светлана Ивановна.

По проекту здание школы будет состоять из двух блоков. Учебный блок будет располагаться на трёх этажах. На первом этаже – актовый зал и помещения дошкольных классов. На втором этаже расположатся медицинский блок и помещения начальных классов, а на третьем – учебные классы средней и старшей школы.

Спортивный блок имеет четыре этажа с отдельным входом. На первом этаже расположится бассейн, на втором – зал для настольного тенниса, на третьем – спортивный зал, а на четвёртом – тренажёрный зал. Корпуса между собой будут соединяться галереей.

В планах уже с 1 сентября 2022 года начать обучение в новом корпусе школы.

При этом, как отмечает директор ГТК, одно из главных преимуществ школы-гимназии на территории колледжа – начало профориентационной работы с самого первого класса.

К слову, в колледже в профориентационном плане ведётся большая работа. Сотрудники учебного заведения рассказывают школьникам области об имеющихся специальностях и даже создали путеводитель, где подробно описаны все специальности, которым могут обучить в колледже. Нужно сказать, что это даёт положительные результаты. Очно в колледже получают образование свыше 460 студентов не только из Восточного Казахстана, но и из соседней области.

– 90 процентов выпускников трудоустраиваются. Мы работаем над тем, чтобы пополнять рынок кадров в районе. Допустим, не хватало преподавателей физкультуры – в прошлом году набрали в группу 20 человек на бюджет. В скором времени они получат образование и будут работать в школах Шемонаихинского района. В этом году мы выпустили 20 педагогов дошкольного образования, они трудоустроены. В 2019 году по программе стажировки четверо ребят уехали на Актогайский горно-обогатительный комплекс, где и продолжают работать специалистами. Мы гордимся нашими выпускниками, – отметила Светлана Буднецкая.

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева

Шемонаихинский район