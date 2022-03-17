Идентификация автолюбителей

Теперь при сдаче экзамена на право управлять автомобилем в СпецЦОНах Усть-Каменогорска и Семея будут использовать биометрическую систему. Идентификация экзаменуемого по лицу стала возможна уже сегодня.

Биометрия – система распознавания людей по одной или нескольким физическим чертам, в данном случае по сопоставлению лица человека с его фото на документе. По словам заместителя директора филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по ВКО Руслана Кибке, это позволит предотвратить какие-либо мошеннические действия и снизить коррупционные риски.

В ведомстве отметили, что до начала теоретического экзамена претендент проходит идентификацию личности, где его фото сопоставляется с фото на удостоверении личности. В период сдачи экзамена ещё несколько раз система проводит автоматическую идентификацию для сверки. Это даст возможность контролировать весь процесс сдачи экзамена, не оставив ни единого шанса на сдачу экзамена третьими лицами.

Чтобы получить водительские права, претендент должен сдать два экзамена – теоретический и практический. Теоретический состоит из 40 вопросов – чтобы его сдать, необходимо дать минимум 32 правильных ответа. Практический экзамен состоит из 12 заданий на автодроме. У каждого есть возможность сдать экзамен до трёх раз. Если с трёх попыток экзамен сдать не удалось, в следующий раз прийти на сдачу можно через полгода с даты последнего экзамена.

В филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» отметили, что с начала текущего года впервые водительские права получили уже 932 человека.

Дарья Антон

Фото из открытых источников