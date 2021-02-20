Идеи свободы великого Абая

Для всех казахстанцев этот год ознаменован важной датой – 30-летием Независимости РК. Одной из значимых личностей, оставивших яркий след в истории государства, по-прежнему остаётся Абай Кунанбайулы.

Абай является олицетворением духа нации, а его творчество, основанное на идеях гуманизма, единства народа, свободы и независимости, – ценным наследием. Оттого имя прославленного поэта и философа неразрывно связано с судьбой казахского народа и, стало быть, с независимым Казахстаном.

«Великий поэт, гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся на рубеже XIX и XX столетий эпохи Просветительства и Пробуждения в казахской степи, его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в будущее», – написал в своей статье «Духовное завещание Абая» Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в 2020 году вся страна масштабно отметила 175-летие нашего известного земляка. Своими воспоминаниями об этом значимом событии поделился учёный-абаевед Мурат Султанбеков.

– Семейское Прииртышье – край особенный, ведь здесь родились, жили и создавали свои произведения великие классики казахской литературы – Абай Кунанбайулы, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов и другие, – сказал Мурат Султанбеков. – В год 175-летия Абая Семей заметно преобразился, свой облик сменили площади, театры и музеи.

По словам учёного, если взглянуть вглубь истории Казахстана, можно понять, что до сегодняшнего времени многие деятели, жившие здесь, мечтали о независимости, которую нашей стране удалось обрести.

– 30 лет – это ощутимый, значительный срок. Вот уже три десятка лет мы живём в свободной республике. Это большая удача и победа, – заключил Мурат Султанбеков.

О своих мыслях касательно мероприятий, посвящённых юбилею Абая, и положительных изменениях на его родине рассказал известный писатель-краевед Борис Щербаков.

– Юбилейный год ярко продемонстрировал отношение народа Казахстана, и в частности властей, их почтение и уважение к кумиру знаний, науки, культуры, языка – Абаю Кунанбайулы, – считает Борис Щербаков. – Этот факт доказывает серьёзная реставрация и обновление ряда объектов. В том числе мемориального комплекса «Абай–Шакарим», захоронения династии Кунанбая. Всё проработано очень эстетически. Это забота о памяти великих людей.

Писатель уверен, были приняты все меры для того, чтобы сделать исторические места, связанные с именем Абая, более яркими и привлекательными для людей, приезжающих из-за рубежа.

В конце декабря прошлого года завершился юбилейный Год Абая, но это не значит, что теперь наследие мыслителя канет в небытие. Напротив, память о выдающемся сыне Великой степи будет жить вечно. Ведь, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с абаеведами в октябре 2020 года, важные мероприятия просветительского характера найдут своё продолжение и после завершения Года Абая.

Флора Левина, Гульжан Естаева

Фото из открытых источников