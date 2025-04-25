Идеи на миллион

В Усть-Каменогорске состоялся традиционный областной турнир среди студентов и школьников «Я – предприниматель», организованный Усть-Каменогорским колледжем экономики и финансов Казахстанско-Американского свободного университета, областным управлением образования и Палатой предпринимателей ВКО.



Цели конкурса – стимулирование учащихся средних общеобразовательных школ и студентов, обучающихся в учреждениях технического и профессионального образования региона, к занятиям любимым делом и овладению профессией, способной приносить реальный доход, а также выявление их потенциала и способностей к ведению бизнеса.



В этом году в турнире помимо представителей областного центра участвовали студенты 13 колледжей и 14 школ из четырёх районов ВКО. Всего на конкурс поступили 62 заявки, из них 23 командные и 39 индивидуальных. 31 проект представлен на казахском языке, 31 – на русском.



– Мы с моим одноклассником Нуркеном Алибековым подготовили проект в номинации «Туризм», в частности «Развитие туризма через возрождение искусства работы с ловчими птицами». Наша цель – привлечь туристов в регион через возрождение древних традиций. К примеру, в селе Бозанбай, где мы живем, уже несколько лет проходят чемпионаты областного и республиканского уровней с участием и использованием ловчих птиц. Там я стала победителем и призёром. С восьми лет меня приобщил отец к искусству работы с ловчими птицами.



У меня есть двухлетний беркут по кличке Мұзбалақ. Так как я занимаюсь этим делом и освоила все тонкости обращения с ловчими птицами, считаю целесообразным рассмотреть пути своего дальнейшего развития параллельно с туризмом, – сказала участница турнира Айзере Маркс (на фото).



Турнир проходил по десяти номинациям, таким как «Социальное предпринимательство», «Торговое дело», «Сфера услуг», «Производство», «Шоу-бизнес, культура и творчество», «Технологическое предпринимательство и интеллектуальные технологии» (инновационная высокотехнологичная идея), «Образование, связь, информация и цифровые технологии», «Медицина и технологии здравоохранения», «Туризм», «Экология и технологии ресурсосбережения».



Участники презентовали свои актуальные, креативные и инновационные проекты. Экспертная группа, состоящая из местных предпринимателей, про-анализировала и оценила защищаемые бизнес-проекты в каждой номинации.



– Я участвую как член экспертной коллегии по номинациям «Социальное предпринимательство» и «Шоу-бизнес, культура и креативные индустрии».



В этой роли выступаю во второй раз. Отличные проекты! Сколько у нас есть талантливой, одарённой молодёжи. Как прекрасны современные, креативные взгляды и идеи молодёжи в «Бьюти-сфере»! На мой взгляд, очень важно поддерживать инициативы студентов и учащихся, уделять им внимание, – говорит член экспертной коллегии, руководитель Академии красоты «НК» Назым Калымжанова.



По словам организаторов, традиционный турнир, проходящий с 2016 года, придаст новый импульс молодёжи региона, исполнению их желаний. Кроме того, это уверенный шаг к реализации их бизнес-идей в будущем. По решению экспертной коллегии, лучшие проекты и их авторы получат путёвку на республиканский турнир. Победители в номинациях, все участники и их научные руководители будут награждены специальными дипломами и сертификатами.

Арайлым Орсаринова, Таир Сапаргалиев

Фото Ермек Жиенбеков

