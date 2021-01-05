Идеи государственности должны отражаться во всех исторических произведениях

Как отметил К.Токаев, в художественных и документальных исторических произведениях всегда должна отражаться идея государственности и государственничества. Деятели движения Алаш, в свое время, показали хороший пример служения народу. В начале прошлого века они внесли большой вклад в пропаганду идеи независимости и стали жертвами в борьбе за свободу. В рамках празднования юбилея Независимости нужно вспомнить этих людей, представить их наследие нашей молодежи и всему миру. Кроме того, должны быть поддержаны и оценены по достоинству труды ученых, писателей, изучающих эту тему.

Президент напомнил, что прошло 100 лет с первого периода массового голода – 1921-1922 годов, когда погибли миллионы людей, а другие были вынуждены покинуть родину. Не будь этой трагедии, численность казахского народа была бы гораздо больше. Эти «белые пятна» истории до сих пор не изучены всесторонне. Нет даже единого мнения среди ученых о количестве жертв голода. Необходимо тщательно изучить исторические документы. Следует дать этому вопросу государственную оценку. К этой сложной проблеме нужно относиться с выдержкой и ответственностью. В целом, следует проводить исторические исследования без шумихи, с чисто научных позиций. Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 35 лет событиям Декабря 1986 года, когда казахская молодежь вышла на площадь, чтобы защитить честь народа. Гражданское мужество этих парней и девушек должно получить достойную оценку и стать предметом плановой пропаганды. По словам Касым-Жомарта Токаева, до конца текущего года Казахстан отметит юбилейные даты по ряду важных событий. В 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Это было важным решением не только для Казахстана, но и для всего мира. Поэтому, нужно провести специальные мероприятия. Благодаря Указу, подписанному Елбасы, Казахстан стал признанным лидером антиядерного движения во всем мире, стал пользоваться доверием ведущих мировых держав. Президент также отметил, что, несмотря на ряд попыток, до сих пор не написана многотомная новейшая история Казахстана. С учетом ранее допущенных концептуальных ошибок, настало время приступить к ее написанию заново. Все учебники должны быть основаны на этом фундаментальном труде. Кроме того, должна быть написана краткая история Казахстана для иностранной аудитории и переведена на основные мировые языки.

KAZINFORM

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