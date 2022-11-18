Идеальная семья

В Аягозском гарнизоне прошёл конкурс среди семей военнослужащих «Мерейлі отбасы-2022».

Традиционное состязание провели в Центре культурного досуга танковой воинской части Аягозского гарнизона. В конкурсе участвовали семь семей. На протяжении всех этапов они на высоком уровне демонстрировали свои навыки и знания.

Первым заданием для конкурсантов стала визитка семьи. Рассказав немного о себе, участники приступили ко второму туру под названием «Білгенге маржан», в ходе которого отвечали на вопросы о казахских национальных традициях. На этапе «Өнерлі өрге жүзер» они представили вниманию жюри свои уникальные изделия ручной работы.

А во время показа мод талантливые и креативные конкурсанты выступали в оригинальных моделях одежды. Каждая из команд старалась показать максимум своих возможностей, чтобы одержать победу.

По решению жюри первое место присуждено семье Кызырбековых из 2-го танкового батальона. Второе место завоевала команда 1-го танкового батальона. Члены семьи Касымжановых из команды артиллерийского дивизиона заняли третье место.

Участники, не ставшие призёрами, тоже не остались без внимания и были удостоены различных номинаций. Семья Оспангалиевых, защищавшая честь команды штабного батальона, выиграла приз зрительских симпатий, а семья Рашитовых, проявившая себя в демонстрации костюмов, завоевала звание самой модной.

В свою очередь члены семьи Борыкбаевых, представлявшие мотострелковый батальон, отличились выдающимися знаниями о национальных традициях и победили в номинации «Интеллектуальная семья». Самой талантливой признали семью Пшембаевых из 3-го танкового батальона.

В завершение мероприятия все участники конкурса «Мерейлі отбасы-2022» были награждены ценными призами и благодарственными письмами.

– Основной целью организации этого конкурса стало укрепление института семьи, нравственности, духовности, демонстрация и широкая популяризация семейных ценностей. Семьи военнослужащих, участвовавшие в конкурсе, приятно удивили жюри и зрителей своими умениями. От всей души поздравляю всех победителей, – поделилась организатор мероприятия, руководитель службы организации работы с членами семей военнослужащих Аяжан Молдадосова.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район