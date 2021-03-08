И в снег, и в зной

Казалось бы, цифровые технологии должны были вытеснить печатную продукцию, а также обмен письмами. Однако услуги почты остаются популярными по сей день.

Так называемым связным с внешним миром в административном центре Абайского района является Гульсим Идрисова.

С 1983 года до сих пор Гульсим Абдрасиловна работает почтальоном отделения почтовой связи Семипалатинского ДПУП Караульского УАП. Более 30 лет безупречно выполняет свои обязанности.

Безусловно, почтовая служба – отрасль, имеющая неоценимую важность для населения страны, особенно для жителей сельской местности. Специалисты, работающие в этой сфере, чаще всего женщины, выполняют большой объём работы, несмотря на различные трудности.

Неважно, какая на улице погода – зной или лютый мороз, наша героиня спешит приступить к работе, чтобы в срок вручить получателям корреспонденцию или газету. Всё потому, что Гульсим Идрисова влюблена в свою профессию и полностью ей предана.

Сельчане при встрече всегда выражают ей огромную благодарность за многолетний нелёгкий труд. В коллективе Гульсим Абдрасиловну тоже уважают.

Её исполнительность не остаётся незамеченной начальством. В 2017 году в честь празднования Всемирного дня почты она была награждена почётной грамотой Восточно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Казпочта», а также почётной грамотой Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи за заслуги в развитии сферы связи.

Как известно, почтальон является желанным гостем в любом доме. Возможно, накануне Международного женского дня Гульсим Идрисова обрадует жителей села не только очередным выпуском любимой газеты, но и праздничной открыткой или письмом с поздравлениями, пришедшими издалека.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район