«И снова здравствуйте!»

Шоу с таким названием открыло в Семее новый театральный сезон.

По традиции местный храм Мельпомены после летних каникул распахнул двери 1 сентября, и коллективы трёх театров – Казахского музыкально-драматического имени Абая, Русского драматического имени Ф. М. Достоевского и молодёжного «Дарига-ай» – провели его вместе.

В прошлом году, по понятным причинам, карнавальное открытие сезона не проводилось. Не было встречи на открытом воздухе и в этом году. Но зато оно прошло в уютной атмосфере театра.

– Что может быть приятнее встречи после разлуки?! Вот и наших друзей ждали самые приятные эмоции от тёплой радостной встречи. Это свидание благословило наших артистов и зрителей на новый театральный сезон, подарило заряд творческой энергии и вдохновения, – отметили в пресс-службе театра.

Очень символично, что кульминацией вечера стало чествование преданного зрителя, Зрителя с большой буквы. Тамара Береговая не пропустила ни одной премьеры Русского драмтеатра. И его коллектив решил поблагодарить её, вручив пожизненный абонемент в театр.

Очень скоро зрительница сможет им воспользоваться – на 24–26 сентября намечены премьерные показы спектакля «Милый друг» по мотивам одноименного романа французского писателя Ги де Мопассана. Это актуальная на все времена история амбициозного бывшего военного и начинающего журналиста Жоржа Дюруа. Он жаждет богатства, карьеры, успеха и готов использовать для их достижения всё – подлый обман, свою обольстительную внешность, замужних любовниц. Да что там! Циничный герой в буквальном смысле идёт по головам и по трупам…

Московский режиссёр Олег Плаксин из театра «Современник» и труппа Русского драмтеатра имени Ф. М. Достоевского создают авантюрный трагифарс, время и место действия которого условны – это может быть и Париж XIX века, и современность.

Постановка будет интересна зрителям всех возрастов, но адресована она, в первую очередь, молодёжи.

Айгуль Биданова

Семей