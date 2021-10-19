И снова в бой

Азиатская конфедерация волейбола официально подтвердила, что на женском клубном чемпионате мира Азию представит казахстанский «Алтай», сообщает Казахстанская федерация волейбола.

Главный волейбольный турнир среди женских профессиональных волейбольных клубов под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) пройдёт в Турции с 15 по 19 декабря текущего года.

Напомним, недавно восточноказахстанский волейбольный клуб «Алтай» стал победителем клубного чемпионата Азии среди женских команд, пройдя весь турнирный путь без единого поражения.

В финале престижного соревнования действующий чемпион Казахстана уверенно обошёл хозяек площадки, четырёхкратных победительниц Лиги Таиланда, команду «Накхонратчасима Qmin C» с разгромным счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:20).

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников