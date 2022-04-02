И снова победа!

Анастасия Городко вернулась на родину с золотой медалью чемпионата мира.

Юная звезда казахстанского спорта блистательно выступила на юниорском чемпионате мира по фристайлу-могулу в Италии. Она показала лучший результат в параллельном могуле, оставив позади двух соперниц из США.

Отметим, это не единственная награда нашей землячки на чемпионате. Она также завоевала две серебряные медали в индивидуальных соревнованиях и в командном миксе.

На днях спортсменка вернулась в Усть-Каменогорск. В аэропорту чемпионку мира восторженными возгласами и аплодисментами встретили родные, друзья, болельщики.

– Очень обрадовались её победе. Сильно переживали, наверное, больше, чем сами спортсмены. В целом, этот сезон был серьёзный, трудный, – рассказала мама могулистки Елена Городко.

Своими впечатлениями от успешного выступления на соревнованиях мирового уровня поделилась и сама чемпионка.

– Уровень чемпионата был очень высокий, – отметила Анастасия Городко. – Мы ехали на соревнования за медалями. Была такая цель, и мы её выполнили.

Гульжан Естаева