И снова об актуальном

Уголь для социально незащищённых слоёв населения, горы мусора во дворах и призрачные остановки – аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар в рамках рабочей поездки посетил ряд объектов на территории города.

Первым пунктом в графике рабочей поездки стал угольный тупик ТОО «Топливная компания терминал».

Напомним, 25 мая между городским акиматом, АО «Каражыра» и общественным объединением «Инвалиды-ветераны Афганистана Восточно-Казахстанского региона» заключён меморандум о поставке социального угля. С того момента в городе идёт реализация твёрдого топлива по сниженным ценам для горожан из числа социально уязвимых категорий населения.

– Категории, имеющие право приобрести социальный уголь согласно меморандуму, – ветераны ВОВ, воины-афганцы, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. АО «Каражыра» оказывает спонсорскую помощь и перечисляет деньги на счёт нашей общественной организации, а мы уже расплачиваемся за каждую проданную тонну с продавцами социального угля, – рассказал председатель ОО «Инвалиды-ветераны Афганистана Восточно-Казахстанского региона» Олег Фролов.

По словам Жаксылыка Омара, в списке, тех, кто может купить уголь по сниженной цене, находятся около пяти тысяч семей. Стоимость социального топлива составляет 9800 тенге. Цена доставки – от 8500 тенге до 19500 тенге. Например, в село Ново-Троицкое, которое находится за 40 километров от угольного тупика, доставка будет стоить дороже. Добавим, коммерческая цена угля – 10300 тенге.

Кроме жителей областного центра социальный уголь получают и в близлежащих районах – на Опытном поле, в Прапорщиково, Степном и др.

– Ежегодно заказываем 35 тысяч тонн социального угля. В 2018 и в 2019 годах приходилось заключать дополнительные меморандумы: в январе – на пять тысяч тонн и столько же – весной, – отметил Олег Фролов. – Сейчас социального угля достаточно. На сегодняшний день выкуплено всего 2820 тонн. Наша просьба к горожанам – не откладывать его покупку до осени и первых заморозков.

Заблаговременно подготовиться к зиме жителей Усть-Каменогорска призвал и аким города.

– Пока есть время, нужно приобрести уголь, чтобы не создавать коллапс в ноябре, декабре. К 15 сентября или до конца сентября население должно полностью закупиться углём, – подчеркнул Жаксылык Омар. – Цена приемлемая и качество хорошее. К слову, в позапрошлом году у нас была проблема с качеством угля, в этом году такой вопрос не стоит.

КРУПНОГАБАРИТНАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ

Также аким города проинспектировал уборку и вывоз несанкционированных свалок на дворовых территориях по адресу: ул. Бурова, 20 и пр. Назарбаева, 10, 12.

Как известно, вопрос вывоза мусора в Усть-Каменогорске поднимается достаточно часто. Нередко во дворах и не только можно увидеть груды разного рода отходов, в том числе и крупногабаритный мусор.

– У нас вывозом мусора занимаются две частные компании – ТОО «Өскемен СпецКоммунТранс» и ТОО «Өскемен-Тазалық». Они заключают договоры с КСК, КДМ. Проблема в том, что некоторые жители не платят мусоровывозящим компаниям, а отходы при этом выбрасывают. Сил и техники у мусоровывозящих компаний не хватает. Они не успевают, так как объём работы большой. Мусор накапливается. В итоге страдают жители, которые добросовестно платят за вывоз, – объясняет Жаксылык Омар.

В целом в городе почти 500 контейнерных площадок. Около 200 из них захламлены крупногабаритным мусором, который не вывозится своевременно ответственными компаниями. Подобная стихийная свалка находится во дворе по улице Бурова, 20.

По словам местного жителя Анатолия Булыги, люди выносят свой крупногабаритный мусор, когда на улице никого нет – ночью или рано утром. Бывает, и магазины, находящиеся рядом, выбрасывают просрочку в общедворовые мусорные контейнеры.

– У нас одна контейнерная площадка на 14 домов, – говорит Анатолий Михайлович.

Как отмечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска Еркын Тураров, вывозом крупногабаритного мусора должны заниматься мусоровывозящие организации, но для этого нужно заключить дополнительные договоры с КСК.

Основательно разобраться с проблемой решил городской акимат.

– Закупаем пять единиц техники с погрузчиками, тележками и будем распределять между центрами территориального управления. Позже закупим ещё шесть. Так, ЦТУ вместе с предприятием «Таза-Өскемен» будут заниматься вывозом крупногабаритного мусора, – сообщил Жаксылык Омар.

А ГДЕ ОСТАНОВКА?

В ходе рабочей поездки аким Усть-Каменогорска посетил тёплый остановочный комплекс с торговой точкой на трамвайной остановке «Электротовары».

До недавнего времени эта остановка была проблемной. Дело в том, что изначально предприниматель обещал построить остановочный комплекс с магазином. В итоге здесь появился большой торговый павильон, а про остановку словно забыли.

– Мы напомнили предпринимателю о его обещании. В результате он его выполнил. Теперь здесь есть тёплая остановка и удобные скамейки, – отметил Жаксылык Омар.

К слову, подобная ситуация сложилась и на автобусной остановке «Ровесник». Добавим, новые тёплые остановки обещают открыть с наступлением холодов.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой