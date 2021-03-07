…и сам не плошай

Анар Сулейменова – многодетная мама, воспитывает шестерых детей и является председателем

ОО «АҚ ҰЛПА АНАЛАРЫ», деятельность которого направлена на помощь многодетным, малообеспеченным и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

Анар, как никто другой, знает: начать бизнес с нуля, даже находясь в декрете, вполне возможно, было бы желание. Тем более что открыть своё дело в настоящее время не так сложно. В стране реализуется много проектов и программ по поддержке начинающих предпринимателей.

– С каждым годом сокращается количество многодетных и малообеспеченных семей, получающих АСП, – говорит наша героиня. – Семьям очень помогает государственная поддержка в сфере обеспечения жильём, выдаётся много арендного жилья и по программе «Бакытты отбасы». Также предоставляются безвозмездные гранты для развития бизнеса, чтобы люди могли приобрести оборудование и начать своё дело. Например, многие начали заниматься производством кондитерских изделий, открыли пекарни, теплицы, швейные отделы, вязальный цех. Также у нас был случай, когда многодетная мама выиграла грант и открыла мини-школу, где сегодня обучает детей с особыми потребностями. Учит их игре в шашки и шахматы, чтобы ребёнок творчески развивался. С прошлого года я являюсь членом участковой комиссии. Люди приходят со своими проектами, подают заявки на получение гранта. Так как многие мамы не могут обучаться, они сидят дома с ребёнком, мы им поясняем все нюансы и структуру бизнеса, проводим мастер-классы. Так как конкуренция очень велика, советуем им предлагать новые идеи, чтобы можно было получать дополнительный доход.

По словам многодетной мамы, надеяться только на поддержку государства неправильно. Как отмечает Анар, чтобы добиться успеха, нужно брать дело в свои руки. Многие понимают, что возможности есть и реализуют свои идеи. Сегодня много тех, кто занимается шитьём, шьют национальные костюмы.

– У нас есть трудоголики, а есть и те, кто просто привыкает, что все им что-то должны. Безусловно, государство должно помогать, но и самим нужно что-то предлагать, быть активными. Сейчас очень много проектов. К примеру, у меня в планах открыть кризисный центр, поскольку сегодня, к сожалению, многие сталкиваются с бытовым насилием. Когда поступает звонок о том, что супруг избивает жену или детей, мы с полицией выезжаем на место и решаем вопрос, – рассказывает Анар Сулейменова. – Также хотим открыть швейный цех, где многодетные матери будут обучать этому делу других мам и даже подростков, которые хотят обучаться.

Конечно, есть и проблемные вопросы, но мелкие трудности не страшат бизнес-леди. Чтобы дело спорилось, нужно верить в свои силы и идти к заветной цели.

К 30-летию Независимости активные мамы запланировали реализацию проекта, заручившись поддержкой акима области Даниала Ахметова. Будут проведены конкурсы в различных номинациях за звание лучшей многодетной семьи. В течение года станут известны имена победителей, которых ожидают ценные призы.

Флора Левина

Семей