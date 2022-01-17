И ратный подвиг, и трудовой

Скоро придёт весна, наступит тот майский день, когда мы снова будем чествовать тех, кто своей кровью, не щадя жизни, сохранил для нас, последующих поколений, мирное небо над головой. И в который раз вспомним их с благодарностью. Ведь подвиг их бессмертен, а память о них вечна.

Николай Атмайкин родился в селе Платово, конечном населённом пункте Курчумского района, в семье крестьян. Отец имел небольшую пасеку, тем и жили, пока в конце 20-х годов не организовали колхоз «Пограничник». Николая после шестого класса приняли разнорабочим. Руководство колхоза, видя крестьянскую хватку подростка и добросовестное отношение к работе, назначило его бригадиром.

Мирная жизнь сельчан была нарушена ранним утром 1941 года, когда пришла страшная весть о войне. На фронт Николай Афанасьевич был призван в 1943 году. Азы военного дела получил в составе 209-го запасного стрелкового полка. К тому времени на фронтах Великой Отечественной войны произошёл коренной перелом – враг был разбит под Москвой, под Сталинградом на Волге, в январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда.

Рядового Атмайкина направили в город Горький для прохождения обучения на танкового стрелка. Боевое крещение семнадцатилетний парнишка принял в составе 17-го гвардейского полка, который вёл боевые действия по освобождению территорий прибалтийских республик – более трёх лет фашистские сапоги топтали эту землю.

За умелые действия в ожесточённых боях при освобождении городов Шауляй и Каунаса Николай Атмайкин был представлен к награждению медалью «За отвагу». В конце войны награждён орденом Отечественной войны.

После демобилизации вернулся к мирной жизни, работал в родном колхозе зоотехником, бригадиром МТФ, управляющим отделением. Зарекомендовал себя хорошим организатором.

В конце 60-х годов переехал с семьёй в село Дарственное (ныне – Барак батыр). Работал бригадиром молочно-товарной фермы.

Николая Афанасьевича уважал в селе и стар и млад за его отзывчивость, порядочность и умение находить общий язык с людьми любого ранга. Он воспитал не одно поколение передовиков.

Кавалер орденов «Знак Почёта», Трудовой славы Николай Афанасьевич Атмайкин, выйдя на заслуженный отдых, вёл большую патриотическую работу в селе. Был частым гостем в местной школе. Вместе с супругой воспитал пятерых детей.

Потомки фронтовика и его односельчане бережно хранят память о нём и чтят его ратные и трудовые подвиги.

Бахыт Сарсембаева