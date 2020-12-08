И работа, и креатив 

В Восточном Казахстане подвели итоги областного конкурса «Заводная молодёжь».

Этот региональный конкурс-фестиваль в области стал уже традиционным, с каждым годом количество его участников только возрастает. В 2019 году его проводили на нескольких площадках: спортивной, творческой и профориентационной.

В этом году в конкурсе приняли участие представители семи крупных предприятий области – АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», АО «Ульбинский металлургический завод», ТОО «Востокцветмет» KAZ Minerals, ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «ВК РЭК», ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» и АО «Казахтелеком».

Мероприятие впервые прошло в онлайн-формате, но это не помешало активной и креативной молодёжи продемонстрировать все свои таланты.

– Восемь лет мы проводим конкурс, в котором участвует рабочая молодёжь Восточного Казахстана, – отметила представитель организаторов конкурса Арайлым Есимбекова. – В этом году – в новом формате, за творчеством ребят все наблюдали посредством социальных сетей. Профориентационную работу тоже проводили онлайн, победителей выбирали зрители. Все эти годы нашей главной задачей является популяризация среди молодёжи рабочих профессий. Мы демонстрируем преимущества со всех сторон, показываем, как молодые специалисты помимо работы занимаются творчеством, развиваются. Они снимали ролики про свою работу и предприятия, где трудятся. Эти ролики мы показываем в школах, колледжах и вузах нашей области, чтобы выпускники знали, какие специалисты требуются в регионе. А главное, что не нужно никуда уезжать.

Конкурс состоял из трёх этапов: подготовка электронного портфолио, онлайн творческий конкурс и онлайн-профориентация. По результатам конкурса «Заводная молодёжь–2020» победителями в номинациях стали: «Лучшая онлайн творческая программа» – АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»; «Лучшая онлайн профориентационная площадка» – ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО»; «Лучшая молодёжная организация на предприятии» – ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»; «Мистер Заводная молодёжь» – инженер-проектировщик отдела проектирования Восточной РДТ АО «Казахтелеком» Санжар Қайратұлы; «Мисс Заводная молодёжь» – менеджер отдела социального развития и профессиональной ориентации департамента персонала АО «БИПЭК АВТО Казахстан» Мария Шушакова.

– Для меня огромная честь участвовать и победить в этом конкурсе. Хочу выразить благодарность организаторам мероприятия за предоставленную возможность, – поделилась Мария Шушакова.

Участников и победителей конкурса наградили денежными призами и сертификатами, а также благодарственными письмами от имени руководства области.

– У нас очень сплочённый коллектив. За короткий срок собрали команду, выступили в творческом блоке и победили в номинации на лучшую творческую программу, – отметила начальник отдела мотивации и оценки персонала АО «Усть-Каменогорский титано—магниевый комбинат» Алуа Кадырбаева. – Серьёзно готовились, после работы много репетировали. Приятно, что наши старания высоко оценили. Хочу поблагодарить руководство комбината за поддержку молодых специалистов.

Государство уделяет особое внимание реализации молодёжной политики, в том числе обеспечению и созданию необходимых условий для обучения и работы, а также поддержке творческих талантов молодых людей. В области успешно и эффективно реализуются государственные программы «Еңбек», «С дипломом – в село» и многие другие.

Так, в рамках программы «Еңбек» трудоустроено 16 тысяч молодых людей. По поручению Президента РК в рамках программы «Дорожная карта занятости» создано ещё 19 тысяч рабочих мест, из них 3700 – для молодёжи. По программе «Жасыл ел» было задействовано еще 1206 ребят.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева