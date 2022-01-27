И проедут, и пройдут

Улицы населённых пунктов Зайсанского района активно очищают от снега.

Несколько дней подряд в Зайсанском районе шли обильные снегопады, выпал большой объём осадков. Поэтому уборку улиц, в частности в районном центре, представители проектного офиса «Зайсан – адалдық алаңы» и руководство города взяли на особый контроль. Регулярно проводится мониторинг ситуации.

За уборку и вывоз снега в Зайсане ответственным предприятием является ИП «Сабила Игибаева». В городе имеется автогрейдер, два трактора «Беларусь», два грузовых КамАЗа, погрузчик и КамАЗ, оборудованный для распыления песка, а также другая снегоуборочная техника.

Все ресурсы задействованы в расчистке улиц и дорог от снега. Наряду с этим осуществляется посыпка дорог и тротуаров песком.

В ходе мониторинга установлено, что ещё не все улицы города расчищены от снега. Сотрудникам ответственных органов поручено завершить эту работу в кратчайшие сроки.

Марк Касымов

Зайсанский район