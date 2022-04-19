И посеем, и пожнём

Восточноказахстанские фермеры продолжают подготовку к весенним полевым работам.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев провёл брифинг в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на тему «О проведении весенне-полевых работ и мерах господдержки АПК».

Министр проинформировал об исполнении поручения Главы государства по перепроверке готовности фермеров к весеннему севу. В том числе обеспеченность сельхозтоваропроизводителей семенами, агрохимией, техникой, финансированием и другими необходимыми ресурсами.

На контроле министерства

По сообщению главы ведомства, общая посевная площадь по стране составит 23,1 млн га. Существенно увеличена площадь социальных, а также кормовых культур, которая в текущем году составит 3,6 млн га, что позволит обеспечить нуждающиеся в кормах регионы.

В рамках мероприятий по накоплению влаги в почве и её рациональному использованию проведены работы по снегозадержанию в два следа на площади около 3,1 млн га, что превышает уровень соответствующего периода 2021 года в 2,5 раза.

– После поручения Главы государства о необходимости перепроверки готовности аграриев к севу проведено совещание с регионами с непосредственным участием фермеров, – подчеркнул глава ведомства. – Есть проблемы, в первую очередь с доставкой ввиду событий в мире. Вместе с тем акиматами и фермерами подтверждена готовность к проведению посевной кампании.

По словам Ербола Карашукеева, для проведения этих работ имеется более 144 тыс. тракторов, 4,7 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 77 тыс. сеялок, 221 тыс. почвообрабатывающих орудий. Готовность составляет порядка 98 процентов. Выделено дизтопливо в объёме 400 тыс. тонн. Средняя цена для сельхозтоваропроизводителей составит 200 тенге за литр. Засыпка семян осуществлена на 100 процентов от плана.

На кредитование весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит объёмом 70 млрд тенге. Принято решение о дополнительном двукратном увеличении объёмов финансирования с доведением общей суммы до 140 млрд тенге. При этом по дополнительным 70 млрд тенге будет увеличен норматив кредитования, о чём просили сами фермеры. На поддержку производства овощей и сахарной свёклы дополнительно будет направлено 8,3 млрд тенге.

В целом вопросы подготовки к весенне-полевым работам находятся на постоянном контроле министерства. В некоторых южных регионах работы уже начаты, посеяны культуры на площади 181,2 тыс. га. Массовый сев в основных зерносеющих регионах планируется в мае.

В сторону увеличения

В Восточном Казахстане местные аграрии также готовятся к весенним полевым работам. Растениеводство наиболее развито в Шемонаихинском, Уланском, Катон-Карагайском, Бородулихинском, Глубоковском районах и районе Алтай. Общий объём посевных земель по области составляет более 1 млн 393 тыс. гектаров. Это на 14 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

В ходе совещания по вопросам развития агросектора аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что в регионе нужно пересматривать посевные площади масличных культур в сторону увеличения, потому как два маслоперерабатывающих завода уже работают, а третий запустится в скором времени. То есть нужно их в полной мере обеспечивать нашим сырьём. Сейчас под эти культуры предусмотрено 484,7 тысячи га посевных земель.

Также глава региона сообщил, что нужно обратить внимание на производство картофеля, в частности, понять, какую площадь занимают поливные саженцы и сколько выращивается в частных подсобных хозяйствах.

– На этот посевной сезон уже заготовлены удобрения, есть запасы топлива в размере 33 тысяч тонн, – сказал он. – В целом планируется выделить субсидии на развитие агросектора в размере шести миллиардов тенге. В ближайшее время я встречусь с руководителями крупных КХ для обсуждения некоторых деталей.

Всё по плану

Так, по данным отдела предпринимательства и сельского хозяйства Уланского района, текущая работа по весеннему посеву и выращиванию сельскохозяйственных культур идёт по намеченному плану.

Площадь пахотных земель по Уланскому району составляет 134,6 тыс. га. Из них в 2022 году планируется освоить 126,4 тыс. га. Это на 2,2 процента больше, чем в прошлом году. 54,2 тыс. га будут засеяны многолетними культурами. Зерновые и зернобобовые культуры займут 39,8 тыс. гектаров. Масличные культуры засеют на 31,5 тыс. га, овощи – на 0,23 тыс. га, картофель – на 0,68 тыс. га. В Уланском районе на проведение весенне-полевых работ выделено 2860 тонн удешевлённого дизельного топлива. 70 хозяйств заключили контракты с восемью АЗС.

Для проведения весенне-полевых работ в районе имеется 1600 тракторов, 252 комбайна, 430 грузовых автомобилей, 195 плугов, 968 сеялок и 380 тракторных прицепов. Техническая готовность сельскохозяйственной техники составляет 93 процента.

Импортозамещение и экспорт

По информации акимата ВКО, в регионе в сфере АПК реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение и увеличение экспорта.

Благодаря государственной поддержке в области дополнительно введено в оборот 4,5 тыс. га орошаемой пашни. Благодаря программам государственной поддержки в регионе сформировалась устойчивая динамика роста показателей АПК.

По сведениям Департамента статистики ВКО, объём валовой продукции сельского хозяйства в январе-феврале 2022 года достиг 47,2 млрд тенге. Индекс физического объёма по сравнению с январем-февралём 2021 года составил 107,6 процента.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции