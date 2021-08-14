И поедут, и пойдут

В Семее открыли движение по автогужевому мосту.

На автогужевом мосту, где на днях обрушилась тротуарная плита, завершились ремонтные работы. Дефект на пешеходной дорожке устранён, повреждённая плита заменена на металлический настил.

– Проведено полное обследование моста, – рассказали в Управлении полиции Семея. – Совместно со специалистами отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог принято решение об установке дорожного знака 3.11 «Ограничение массы». Требование дорожного знака запрещает движение через мост транспортных средств, масса которых больше указанной на знаке.

Стражи порядка убедительно просят водителей не нарушать требования этого знака.

Напомним, в понедельник, 9 августа, переправа была закрыта для движения, так как на правой тротуарной части автогужевого моста произошёл сдвиг пешеходной плиты.

Флора Левина

Семей