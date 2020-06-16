...И песни у костра

В Семее проверили готовность летних лагерей к приему детей.

С 15 июня в пригороде Семея приступили к работе пять лагерей: спортивный лагерь «Достық», а также «Орбита», «Турксиб», «Жас қанат» и «Радуга». Направляющимся в них детям в обязательном порядке следует пройти обследование у врача и иметь при себе необходимые гигиенические средства.

В каждом лагере соблюдены все требования к осуществлению деятельности. Имеются необходимые средства дезинфекции, обеспечивается социальное дистанцирование отдыхающих. Сотрудники отдела образования и представители общественных организаций города проверили, как в них соблюдены все санитарные нормы.

– Работала городская комиссия по проверке готовности лагерей к приему детей, – сообщила главный специалист сектора воспитательной работы городского отдела образования Сауле Кожебекова. – В первый сезон в этом году в каждом лагере примут 50 процентов отдыхающих от его проектной мощности. То есть детей будет вполовину меньше, чем в прошлом году. Поскольку здоровье детей – на первом месте, при проверке особое внимание обращали на состояние медицинского и пищеблока, готовность изолятора, меню.

Флора Левина

Семей