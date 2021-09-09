И на этой улице…

В Семее особое внимание уделяется ремонту дорог и благоустройству территорий.

Так, начался средний ремонт дорог в посёлке Берёзовский. Этого события здесь ожидали более десяти лет, состояние дорог оставляет желать лучшего и вызывает много нареканий у местных жителей. Работы ведутся как в дневную, так и в ночную смены. Подрядная организация ТОО «Семейский механический завод» обещает завершить ремонт до 20 сентября. В итоге в порядок приведут участок от улицы Белибаева до переулка Фабричный.

– Мы начали работу от улицы Белибаева и продолжим до переулка Фабричного. Следующая на очереди – улица Туристическая, там работы начнутся 20 сентября и завершатся 30. Параллельно в ночную смену ведём ремонт дороги на улице Молдагалиева, – рассказал директор ТОО «Семейский механический завод» Нуржан Бахаев.

С ходом работ ознакомился аким Семея Бакытжан Байахметов.

– В следующем году в этом микрорайоне также планируется реализовать проект по освещению улиц и обустройству дороги к школе, – говорит Бакытжан Байахметов. – Чтобы в вечернее время дети могли спокойно возвращаться из школы домой.

Вместе с тем продолжается работа по благоустройству городских окраин. В социальных сетях на официальной странице акима города жители обратились с просьбой привести в порядок дорогу к Талице. Как сообщил Бакытжан Байахметов, на это планируется выделить более 200 млн тенге.

Флора Левина

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Семей