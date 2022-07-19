Хватит «припудривать» стены

Руководство больницы Шемонаихинского района активно готовится к капитальному ремонту, где предусмотрена замена инженерных коммуникаций и капитальный ремонт внутренних помещений.

После того как аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поручил управлению здравоохранения обратить особое внимание на районную больницу Шемонаихинского района, в ней изменилась жизнь. К ремонту здания должны приступить уже в текущем году.

– Я вынужден констатировать, что худшее районное больничное учреждение ВКО – это больница в Шемонаихе. Там есть неплохое оборудование, но само здание явно не доставляет радости жителям. Районные власти больницу довели «до ручки» своим отношением. Мы должны будем в этом году приступить к её ремонту, – дал поручение управлению здравоохранения области Даниал Ахметов в ходе одного из недавних совещаний.

В том, что больница нуждается в ремонте, нет никакого сомнения. И это подтверждает руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Гульмира Сагидуллина.

– В соответствии с протокольным поручением акима области принято решение о ремонте районной больницы Шемонаихинского района. В настоящее время готовится проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта. После получения положительного заключения экспертизы проекта будут выделены средства на капитальный ремонт, – прокомментировала ситуацию для корреспондента «Рудного Алтая» руководитель облздрава.

Как отметили в районной больнице Шемонаихинского района, в последний раз в здании капитальный ремонт проводился в 2016 году. Тогда проводились работы по ремонту крыши районной больницы и здания морга. В последние годы и в самой районной больнице, и в отделениях, и сельских врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах проводился только текущий ремонт.

В 2021 году администрацией больницы был подготовлен пакет документов для строительства врачебной амбулатории №2, но пока предложение находится на рассмотрении управления строительства.

По словам главного врача районной больницы Шемонаихинского района Курмангазы Тлеубекова, первое, что необходимо сделать – это провести капитальный ремонт, по сути, замену системы отопления. Кроме того, требуется замена системы внутренней и наружной канализации, а также электрических сетей. Ориентировочная стоимость предстоящего ремонта оценивается в сумму 135-140 млн тенге.

– Мы уже подали заявку на портал государственных закупок о поиске подрядчика на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных коммуникаций: замену отопления, канализации и электрических сетей. Как только ПСД будет готова, выделят финансирование и мы приступим к ремонту. В первую очередь – к замене системы отопления, затем будем работать над заменой внутренней и наружной канализации и электрических сетей внутри больницы, – рассказал Курмангазы Тлеубеков.

По словам сотрудников медицинского учреждения, система отопления сейчас находится в плачевном состоянии. Если в прошлом году здесь удалось заменить батареи на третьем этаже, то остальные три этажа, включая нулевой – это сплошные свищи в радиаторах. Прошлой зимой в палатах и других помещениях было очень холодно.

В аварийном состоянии и система внутренней и наружной канализации. Ещё осенью прошлого года она фактически перестала функционировать: администрация больницы вынуждена время от времени вызывать специализированную технику, чтобы откачать скопившиеся в канализационных колодцах стоки. Причина проста – старые чугунные трубы во многих местах полопались и протекают. Отсюда сырость и вечный грибок, который проникает повсюду.

– Я бы не сказал, что больница в совсем плохом состоянии, как это пишут в социальных сетях. Чтобы поддержать чистоту и порядок, мы постоянно белим и красим помещения, палаты. Недавно сделали косметический ремонт в конференц-зале, гардеробе и регистратуре. Однако чтобы привести больницу к городским стандартам, конечно, необходим капитальный ремонт всех помещений, – отметил главный врач районной больницы.

По его словам, в настоящее время готовится ещё один проект по капитальному ремонту внутренних помещений больницы на сумму 550 млн тенге. Работы предстоит немало. На трёх этажах необходимо заменить окна и двери, выровнять стены и потолки, покрыть их белой краской или керамической плиткой. Пол в палатах и коридорах тоже нужно будет выровнять и покрыть плиткой.

Стоит отметить, что районная больница Шемонаихинского района – это единственное лечебное учреждение, где стационарное лечение проходят как взрослые, так и дети. Кстати, сейчас детское отделение временно перевели со второго на первый этаж, чтобы в первую очередь привести его в порядок.

А на первом этаже главный врач планирует развернуть работу баклаборатории и переделать приёмный покой в современное приёмное отделение с триаж системой на сумму более 146,193 млн тенге. Кстати, ПСД этого проекта уже находится на рассмотрении государственной экспертизы, также как проектно-сметная документация по ремонту системы вентиляции в здании, работы которой обойдутся в сумму 322,622 млн тенге. Кроме того, месяц назад районная больница подала документы в управление здравоохранения ВКО для выделения дополнительного финансирования на капитальный ремонт ограждения на сумму 38,413 млн тенге.

Однако это ещё не всё. На территории лечебного учреждения имеется несколько отдельно стоящих корпусов. Это инфекционное, туберкулёзное отделения и прачечная. И здесь коммунальных проблем накопилось тоже «выше крыши». Например, фундамент здания инфекционного отделения постоянно лопается и проседает. Нуждаются в полной замене кровля, канализация, водопровод и отопление. И подобные проблемы – в каждом из указанных помещений.

Кроме того, в подчинении районной больницы находятся ещё четыре фельдшерско-акушерских пункта, которым тоже нужен ремонт.

– В этом году мы приобретаем для них девять электрических котлов отопления, в Волчанке пункт будет полностью отремонтирован с заменой окон и системы отопления. Стараемся делать всё, по мере наших ресурсных возможностей, – пояснил Курмангазы Тлеубеков.

По его словам, параллельно ведется закуп необходимого медицинского оборудования. К примеру, объявлены государственные закупки на приобретение кислородного генератора производительностью 250 л/м. Он послужит дополнением к ранее установленной во всей больнице кислородной линии. Также больница приобретает рентген-аппарат на три рабочих места на сумму 118,952 млн тенге и флюороаппарат на 36,5 млн тенге.

Для реализации проекта по капитальному ремонту районной больницы Шемонаихинского района Даниал Ахметов предложил руководству Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО и областного Управления экономики и бюджетного планирования использовать механизм офтейк-контрактов. По мнению главы региона, вопрос немедленного начала ремонта районной больницы станет для властей Шемонаихинского района первоочередной задачей в области здравоохранения.

Екатерина Гуляева

Шемонаихинский район