Хроники трагических судеб

Для казахстанцев 31 мая – особая дата. С 1997 года она объявлена Днем памяти жертв политических репрессий. Эта печальная страница в истории страны является напоминанием о ценности человеческой жизни.

Ежегодно накануне 31 мая музеи и библиотеки Восточно-Казахстанской области стараются внести свою лепту в сохранение исторической памяти о жертвах тоталитарного режима. Ведь народ должен помнить не только о великих победах, но и о национальных трагедиях.

Этот год не стал исключением. Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина организовала для своих читателей интерактивную выставку книг, которые освещают события тех трагических лет.

Открывает литературную экспозицию раздел «Летопись народной трагедии». Одной из значимых и интересных работ, представленных здесь, является сборник воспоминаний жертв политических репрессий в СССР в 1920 –1950 годы.

– Эта книга – гимн мужеству, преданности любимым, самопожертвованию во имя близких, красоте и силе человеческого духа, – рассказывает сотрудник читального зала Яна Абдеева.

Наряду с этим произведением исключительную важность имеет сборник «Красный террор: политическая история Казахстана», одним из составителей которого стал доктор исторических наук, профессор Мамбет Койгельдиев. В нем собраны подлинные документальные материалы, выявленные в архиве Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Почетное место на литературной выставке занимает документальная повесть Валерия Михайлова «Великий джут», которая рассказывает каждому, кто откроет ее, о небывалом голоде в начале 1930-х годов, как о результате сплошной коллективизации, проведенной в короткие сроки и в жестких условиях. Стоит отметить, в книге впервые были исследованы истоки и характер этой крупнейшей трагедии

ХХ века.

– Со страниц сборника «Жоқтау» слышится плач детей репрессированных общественных и политических деятелей страны о своих родителях и пережитых гонениях, – делится с читателями Яна Абдеева.

Напомним, в годы репрессий были осуждены более 100 тысяч казахстанцев, к 25 тысячам применена высшая мера наказания – расстрел. В их числе оказались общественные и государственные деятели, писатели, ученые – Турар Рыскулов, Сакен Сейфуллин, Ораз Джандосов, Ильяс Жансугуров, Ахмет Байтурсынов, Беимбет Майлин… Репрессии уничтожили тех, кто способствовал культурно-образовательному развитию общества. На территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях находились репрессированные и члены их семей. Самые крупные из них – АЛЖИР, Карлаг, Степлаг.

Также сотрудники областной библиотеки представляют вниманию раздел «Реабилитированы посмертно». В нем можно найти монографию доктора исторических наук, профессора Дины Аманжоловой «Алаш: исторический смысл демократического выбора». Посвящена она истории движения «Алаш» и организационно-политической, социально-экономической и культурной деятельности его лидеров. Также жизненный и трудовой путь членов правительства Алаш Орды, сыгравших важную историческую роль в становлении государственного сознания казахского народа, описывается в книге Марата Абдешева «Министры «Алаш Орды».

Трагическим страницам истории Восточного Казахстана посвящен раздел «То, что было не со мной, помню». В сборнике «Из истории величайшей трагедии казахского народа 1932 – 1933 гг.» представлены архивные документы, связанные с голодом, массовыми откочевками коренных жителей из мест постоянного проживания, детской беспризорностью и высоким уровнем смертности населения.

– «Книга скорби» содержит расстрельные списки жителей Восточно-Казахстанской области, пострадавших в годы политических репрессий. Инициатором издания является Казахстанское историко-просветительское общество «Әділет» («Справедливость»), – поясняют библиотекари.

Здесь же читатель найдет книгу известного писателя-земляка Менгали Мусина «Унесенные в небытие», которая повествует о жертвах политических репрессий. Также он автор документальной повести «Островок в архипелаге ГУЛАГ» – о трагической судьбе жителей хутора Винновского сельсовета. Многим будут интересны и историко-философские очерки доктора философских наук, профессора Евгения Григорьева «Почто, мой друг, почто слеза катится?».

Отдельной темой является депортация в Казахстан миллионов советских граждан. Осенью 1937 года в республику были переселены сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. Позже, в годы Великой Отечественной войны в страну были депортированы немцы, греки, чеченцы, ингуши и другие народы.

Популяризация историй, запечатленных на страницах этих книг, – дань памяти невинно павшим. За каждой строкой стоит трагическая судьба наших сооте-

чественников. Долг современников – не дать кануть в забвение событиям ушедших лет.

Гульжан Естаева