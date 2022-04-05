Хранят традиции степей

В минувшую субботу впервые за последнее время выдалась по-весеннему тёплая солнечная погода, как в Усть-Каменогорске, так и во многих районах области. Второй день апреля оказался знаменательным сразу по нескольким важным поводам в общественной жизни.

В областном центре состоялась очередная ярмарка с участием Тарбагатайского и Кокпектинского районов. На второй день после традиционного праздника юмора, смеха хорошее настроение не помешало, а стало подспорьем в дальнейших планах, делах аграриев и животноводов ВКО.

На второе апреля нынче приходится начало священного месяца Рамазан с традициями соблюдения поста, в том числе воздержания от приёма пищи по древним канонам.

Повторимся, что в подобном тесном переплетении самых разных событий и состоит наша привычная жизнь. Не отменяет природного и трудового цикла, от которого в течение года будет зависеть общее благополучие региона.

По данным районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Тарбагатайского района, на ярмарке главный акцент делается на свежей мясной продукции.

– Более четырёх тонн говядины привезли сегодня фермерские и крестьянские хозяйства нашего района на ярмарку, – говорит специалист этого отдела Алем Аетов. – Есть ещё на выбор конина и, конечно, баранина, которая пользуется возрастающим спросом в последние годы.

Что касается цены на мясо, то она заметно ниже, чем среднерыночная, остаётся неизменно на прежнем уровне. Хотя линейка иных продтоваров находится в движении. Тарбагатайский район считается одним из мясных поясов в Восточном Казахстане, где животноводство исторически является основной отраслью, источником дохода людей. Сегодня хотелось бы сделать акцент на том, как работает надёжный мясной конвейер непосредственно на местах.

В частности, в Сатпаевском сельском округе главные усилия сосредоточены на выращивании крупного рогатого скота. Занимаются извечным делом предков как крупные, средние, мелкие сельхозформирования, так и подсобные хозяйства почти в каждом доме. Об этом и многом другом рассказал корреспонденту «Рудного Алтая» аким сельского округа Алмас Ерзатов. Он является местным уроженцем и в достаточной мере осведомлён обо всём, что касается жизни, быта, труда и социального самочувствия, планов на жизнь земляков.

– В состав Сатпаевского сельского округа входят три населённых пункта, – говорит Алмас Ерзатов. – Население разводит крупный рогатый скот, овец и лошадей. Самым большим является крестьянское хозяйство «Ыкыбай». В нём на разных участках трудятся около ста местных жителей. Постоянные рабочие места и надёжные источники дохода играют решающую роль. В том числе, для привлечения молодёжи на село.

По его словам, желающих жить и работать в сельской местности с каждым годом становится всё больше. В сёлах практически нет пустующих домов, а жильё востребовано со стороны тех, кто хочет тут пустить свои корни. В ведущем хозяйстве есть планы и проекты использования орошаемых земель, оборудования по поливу посевных площадей, увеличения урожая зерновых и кормовых культур.

Высокий уровень развития получило животноводство в Екпинском сельском округе, где выращивают поголовье КРС, лошадей, овец. По данным акима сельского округа Айбека Караталова, особого внимания заслуживает опыт ряда местных хозяйств по откорму крупного рогатого скота.

– В их числе крестьянское хозяйство «Маулит» из села Екпин, где имеется большой откормочный комплекс, – говорит Айбек Караталов. – Там содержится поголовье казахской белоголовой породы, которая известна своей высокой продуктивностью, а также неприхотливостью.

Есть в селе и другие сельхозформирования, которые тоже разводят скот на мясо, реализуют его за пределы как района, так и области. По словам сельского акима, радует возвращение молодёжи на родину из различных регионов. Славится село Екпин ещё конноспортивными традициями и местной конной школой.

Вообще, Тарбагатайский район считается в области и республике одним из законодателей мод в национальных видах спорта. В частности, кокпар невероятно популярен среди детей, молодёжи и взрослых. Каждый старт соревнований даже на уровне сельского округа здесь собирает более сотни участников, где каждый всадник считает делом чести прибыть на своём подготовленном коне. Чувствуются подлинный дух степи, патриотизм и любовь к родной земле, верность традициям предков.

Меир Токобаев

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