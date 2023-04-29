Хранительницы традиций

Лучшая келин из Тарбагатайского района получила путёвку на областной этап конкурса «Аяулы жас келин».

В Доме культуры села Акжар состоялся районный конкурс молодых невесток «Аяулы жас келин». Организатором мероприятия, ставшего уже традиционным, выступил КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Тарбагатайского района. В конкурсе приняли участие невестки из районного центра и сельских округов.

Участницы представили на суд строгого, но справедливого жюри свои умения в приготовлении древних казахских блюд, показали мастерство и сноровку в ведении хозяйства, а также блеснули талантами в конкурсе искусств.

– Очевидно, что каждая из невесток показала блестящие результаты на всех этапах и заслуживает главного призового места, – отметил заместитель акима Тарбагатайского района Болатбек Мамарбаев. – Но на это и конкурс, чтобы выявить лучшую из лучших.

По итогам состязаний, главного приза удостоилась невестка из села Жетыарал Назерке Бақытханқызы. Её признали победительницей районного этапа конкурса «Аяулы жас келин» и вручили «путёвку» на областной этап.

Первое место заняла невестка из села Манырак Тоғжан Айдынқызы. Второе место у невестки из села Тугыл Альбины Нурлановой, третье – Ақниет Қаныбекқызы.

Марк Касымов

Тарбагатайский район