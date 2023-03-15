Хранительница драгоценных книг

Книга – источник знаний и мудрости, в ней можно найти ответы на любые вопросы. Очень ценен труд людей, чья профессия – беречь книги. Зиза Слямова посвятила библиотечному делу без малого 50 лет…

Героиня повествования с детства зачитывалась художественными произведениями. Когда пришло время выбирать профессию, не раздумывая, решила поступать на филологический факультет. Однако не прошла конкурс – не хватило несколько баллов.

– Однажды старший брат привёл меня в библиотеку Семипалатинского библиотечного техникума имени Абая. Там было столько книг, что меня это поразило, – поделилась Зиза Мухтархановна. – Отчасти, это повлияло на мой выбор профессии.

Успешно окончив техникум, она устроилась библиографом в Курчумскую районную библиотеку. Параллельно поступила на заочное отделение библиотечного факультета Женского педагогического института (ныне – Казахский национальный женский педагогический университет) в Алматы.

Было время, когда Зиза Слямова работала заведующей Красным уголком, школьным библиотекарем. После переезда в Усть-Каменогорск устроилась в Восточно-Казахстанскую областную библиотеку имени А. С. Пушкина и прошла путь от простого библиотекаря до руководителя структурного подразделения.

Здесь Зиза Мухтархановна трудится уже более 25 лет. Она обладает глубокими познаниями в казахской литературе, а также истории края и творчестве местных писателей. Активная участница краеведческих проектов Центра справочно-библиографической службы. В частности в 2020–2021 годах библиотекарь выступила в качестве координатора серьёзного краеведческого исследования «Восточноказахстанцы в трудовой армии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)». Она собирала, адаптировала и систематизировала материалы, которые вошли в электронную книгу с одноимённым названием. Сегодня текст электронной книги о трудармейцах из Восточного Казахстана доступен для чтения на сайте библиотеки, а в скором времени планируется выпустить книгу в печатном варианте.

Зиза Слямова активно участвует в постоянно действующем проекте, посвящённом истории населённых пунктов нашей области «История сёл Восточного Казахстана», является ведущим культурных мероприятий, модератором различных онлайн-встреч, форумов областного и республиканского значения. Библиотекарь – автор многочисленных публикаций в республиканских и местных СМИ.

– Многие ошибочно полагают, что работа библиотекаря заключается в том, чтобы выдать книгу, – отметила Зиза Слямова. – Библиотеки давно перестали быть местом хранения книг, сегодня это современные информационные центры, которые представляют различные возможности для развития творческих способностей, языковых навыков и даже IT-компетенций. Безусловно, работать здесь могут только высококвалифицированные специалисты, которые идут в ногу со временем.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм она награждена нагрудными знаками «Кітапхана ісінің шебері» (Мастер библиотечного дела), «Кітапхана ісінің ардагері» (Ветеран библиотечного дела), многими грамотами и благодарственными письмами акима города и области.

В 2018 году Зиза Слямова стала обладателем звания «Мәдениет саласының үздігін». Её имя внесено в справочник «Қазақстанның көрнекті кітапханашылары» (Видные библиотекари Казахстана).

Александра Исаева

Фото из архива Зизы Слямовой