Хранитель народной памяти

Музей – храм истории. Здесь хранится множество разных экспонатов: фотографии, документы и предметы, рассказывающие людям о том или ином отрезке времени.

Одна из таких сокровищниц памяти находится в селе Караул. Это филиал областного историко-краеведческого музея города Семея в Абайском районе. Впервые свои двери для посетителей он открыл 16 ноября 2012 года.

По словам фондохранителя Назгуль Есенгариной, основная задача музея – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, знания истории, краеведения и любви к родной земле.

– В связи с распространением коронавирусной инфекции количество посетителей у нас значительно уменьшилось. Раньше к нам приезжали туристы целыми автобусами, – говорит Назгуль Есенгарина. – Сейчас организуем краткие видеолекции, где рассказываем о наших экспонатах. По-прежнему проводим уроки краеведения для школьников с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В историко-краеведческом музее есть несколько тематических экспозиций. Это «Археология», «Этнография», «Флора-фауна», «Абай, Шәкәрім, Мұхтар», «Годы репрессии», «Великая Отечественная война», «Полигон», «Герои Социалистического Труда», «Знаменитые люди из нашего района», «Ансамбль «Қаламқас» и другие.

Почётное место в зале занимает экспозиция, посвящённая великим землякам – Абаю Кунанбайулы, Шакариму Кудайбердиеву и Мухтару Ауэзову. Различные фотографии, сувениры, записи, представленные здесь, дают возможность узнать больше об их жизни и творчестве. К примеру, многие ли знают, что Мухтар Ауэзов был отличным футболистом? В музее хранится фотография футбольной команды «Ярыш», в составе которой он играл. Также вниманию посетителей представлено письмо М. Ауэзова писателю Камену Оразалину.

Уникальными экспонатами являются фотографии Шакарима Кудайбердиева. Их всего три. Первую и наиболее распространённую фотокарточку поэта, рискуя своей жизнью, от огня спас истопник Шаукен ата, который после расстрела поэта получил приказ сжечь всё его наследие.

– Эту ценность Шаукен ата хранил на протяжении многих лет и однажды вручил её сыну поэта Ахату Кудайбердиеву во время юбилея Абая Кунанбай-улы, – рассказала Назгуль Есенгарина.

Также частью экспозиции стала поэма «Загипа», принадлежащая перу внучатого племянника Абая Кунанбайулы Архама Искакова.

Интересна многим будет экспозиция под названием «Этнография». Здесь можно ознакомиться со старинными предметами быта казахского народа. В их числе деревянная кровать, колыбель, жүкаяқ (подставка на ножках для постельных принадлежностей), тұскиіз (орнаментированный, вышитый настенный ковёр), кебеже (деревянный сундук), құман (кувшин) и многое другое.

Имеется сырмак (постилочный ковёр) начала ХХ века. Дополняет экспозицию асадал (высокое кебеже для хранения продуктов) с вековой историей. Этот асадал для приданого Куляш Жакуповой специально изготовили вручную.

Кроме того, гостям музея, несомненно, понравится содержание экспозиции «Шебердің қолы ортақ», где представлены уникальные украшения, созданные руками известных мастеров Восточно-Казахстанской области Сакена Назархана, Нурлана Казбалинова, Жармака Мукажанова. Это серебряные кольца, серьги, браслеты, өңіржиек (нагрудное украшение женщин), сделанные в современном стиле.

Как отметила фондохранитель, здесь всегда рады дарителям, которые передают музею предметы, имеющие историко-культурную ценность. Ведь это даёт возможность по крупицам собрать историю края. Сохранить её для будущих поколений.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева

Абайский район