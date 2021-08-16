Пенсионер из Глубоковского района самостоятельно высадил и вырастил целый лес.

В 93 года Михаил Фёдоров из села Ново-Ульбинка ухаживает за тремя гектарами зелёных насаждений: он вырастил своими руками настоящий лес, односельчане называют его «хранитель бора». Несмотря на то, что им посажены сотни корней хвойных и лиственных пород, Михаил Александрович не намерен останавливаться на достигнутом.

Лесополосу протяжённостью около километра он высадил самостоятельно – превратил топь в плодородный участок, завёз более тридцати грузовиков с чернозёмом. Саженцы вёз в пассажирских поездах, путешествуя по живописным уголкам области.

Михаил Фёдоров не поддаётся на уговоры родных сменить место жительства на город – опасается за сохранность своего рукотворного леса.

– Его «корни» не пускают. У нас большой дом, мы всё время его зовём к себе жить, но он не хочет. Любит это село и свой лес, – говорит дочь, Надежда Фёдорова.

Последние несколько лет «хранитель бора» добивается передачи своего зелёного детища в государственный лесной фонд охраны живописных мест.

– Я не знаю, как они могут это оформить, земли-то не мои, у меня только огород, остальное всё общее, и задача власти – помочь оформить, – считает Михаил Фёдоров.

Специалисты регионального управления природных ресурсов изучили ситуацию и рассмотрели варианты перевода лесного массива в реестр охраняемых территорий.

– Ввести в состав государственного лесного фонда данный участок как околичные леса по существующим правилам возможно. Процедура потребует времени, но мы постараемся разобраться в ситуации и помочь в этом, – делится главный специалист отдела лесного хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Гульнара Краскова.

Теперь специалисты и эксперты управления природных ресурсов будут тщательно изучать местность – следует узнать, не принадлежат ли земли энергокомпаниям, ответственным за эксплуатацию проходящих над лесом линий электропередачи. Всего же планируют паспортизировать и передать в реестр лесного фонда более пятидесяти тысяч гектаров зелёных насаждений.

Дмитрий Одинцов

Глубоковский район