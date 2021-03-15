Хозяйство кормит, мечтать заставляет

Житель села Тоскаин Болат Касенов и члены его семьи создали своими силами молочную ферму на личном подворье.

Невзирая на отдалённость (300 километров до районного центра Курчум и более 500 – до Усть-Каменогорска), они смогли решить две главные для любого подобного хозяйства задачи – механизировать процесс дойки и наладить бесперебойный сбыт своей продукции.

Всё началось в середине девяностых годов минувшего века с незавидного состояния растерянности и потери привычной работы главы семейства. До этого Болат Касенов трудился в совхозе киномехаником, приобщал сельских тружеников к киноискусству.

Оказавшись без работы, он взялся за самую доступную для себя, как и для всех односельчан, деятельность – развитие личного подсобного хозяйства. Хотя живности было немного, она являлась основным источником дохода для семьи. После нескольких лет труда удалось увеличить поголовье коров. Постепенно дела пошли в гору.

В последние несколько лет в летнее время доится до 20 коров. В среднем каждая из них даёт ежедневно 12–15 литров молока. Из него взбивается сметана и масло, делается творог. Вся продукция имеет отличные вкусовые качества, ведь она производится из молока, нагулянного бурёнками на алтайском разнотравье. В минувшее лето один килограмм сливочного масла в Тоскаине стоил 2300–2500 тенге. Кроме насущных нужд, деньги используются на закуп дизтоплива для техники, которая работает в период кормозаготовительной кампании. Она самая масштабная в году и длится с июля по октябрь.

Впрочем, молочной продукцией с собственного подворья в Тоскаинском сельском округе никого не удивишь – коров здесь доят все хозяйки без исключения. Однако Касеновы пошли дальше других: они механизировали этот процесс. Для этого глава семейства отыскал оборудование действовавшей когда-то молочно-товарной фермы. Для запуска системы понадобилось подвести к ней отдельную электролинию мощностью в 380 вольт, что и было сделано.

В результате коровы во время дойки заходят в станок, к их вымени присоединяют доильные стаканы, и далее по молокопроводу свежее молоко бежит в ёмкость. Механизация дойки позволила Касеновым увеличить дойное стадо, а заодно и объём получаемой продукции. Кроме этого, был облегчён труд людей в хозяйстве.

– В зимний период дойное стадо сокращается, – говорит глава хозяйства. – Сейчас мы ежедневно выдаиваем только четыре коровы. – С весны, после отёла, их поголовье увеличится до 20 и более. В зимний период наша основная задача – пройти благополучно холодные месяцы, провести отёл маточного поголовья. Есть в хозяйстве и поголовье лошадей, овец. В общем, работы много в любое время года, так что расслабляться не приходится.

На первый взгляд, не такой уж масштабный бизнес у Касеновых, однако он позволяет приобретать необходимую технику. На отведённой для неё площадке стоит целый ряд различных сельхозмашин, грузовой автомобиль. Есть и новенький МТЗ-80 – «Беларус». Его наши герои купили недавно на собственные сбережения, не прибегая к услугам банков и других финансовых организаций. Отметим, позволить себе такую покупку может далеко не каждое из ныне действующих сельхозформирований района.

Правда, есть у этого приобретения и обратная сторона медали: семья не получит государственные субсидии за новую технику. Дело в том, что она закуплена вне действующих государственных программ субсидирования. Участие в них станет возможным, когда Касеновы наконец завершат юридическое оформление своего фермерского хозяйства, как и земельного участка. Эти люди хорошо понимают, что подобные вопросы откладывать в долгий ящик не стоит.

Такие вот реалии жизни отдалённого села и людей, которые трудятся на родине, не уезжают. Они доказывают себе и окружающим, что здесь возможно создать своё дело, реализовать мечты и планы. Кстати, в планах у Касеновых – освоить полеводство. Этим в их селе никто не занимался примерно уже с четверть века.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район