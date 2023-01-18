Хозяева морей и «изобретатели» фотосинтеза

Окаменелости удивительных созданий доисторической эпохи, так называемых, хозяев кембрийских морей – трилобитов, хранятся в уникальной экспозиции древностей Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея. Здесь же можно воочию увидеть и ещё одну доисторическую диковинку – цианобактерии, или сине-зелёные водоросли, которые считаются «изобретателями» кислородного фотосинтеза.

Трудно представить, но на территории современного Восточного Казахстана и области Абай, где шумят леса, обитают сотни животных и птиц, работают заводы и фабрики, живёт свыше миллиона людей, в палеозойскую эпоху плескались волны древнего Палеоазиатского океана. По его берегам возвышались горы и острова вулканического происхождения, суша тогда была безжизненна.

– Идеальные условия для развития жизни существовали только на материковых отмелях, в водах которых обитали животные с такими новомодными «инструментами», как глаза, челюсти, ноги и раковины. И вот тогда, примерно 570-500 миллионов лет назад, в морях появляется удивительное разнообразие животных с минеральными скелетами – результат «кембрийского эволюционного взрыва». Это величайшая загадка в истории развития жизни на Земле, – рассказывают сотрудники Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея на своём аккаунте в социальных сетях.

Одними из первых животных, которые поселились в древнем океане, стали трилобиты. Это членистоногие, покрытые щитовидными панцирями, внешне очень похожие на своих современных родственников и потомков – мечехвостов. Размеры самых крупных экземпляров, обнаруженных учёными, достигали в длину свыше 70 см, а самых маленьких – менее одного сантиметра.

Считается, что трилобиты стали первыми, у кого уже были хорошо развиты органы зрения, чего раньше у животных палеозоя не отмечалось. О строении их глаза учёные судят по сохранившимся окаменелостям. По ним отчётливо можно проследить, что эти животные имели сложную конструкцию глаз с множеством крошечных линз.

Интерес вызывает и строение их внешнего скелета. Он не только содержал в себе хитин, но и был обильно пропитан солями кальция. Кстати, появление у трилобитов членистых конечностей позволило им освоить совершенно новые способы передвижения. Они могли не только плавать, но и довольно быстро передвигаться по суше. По крайне мере, шагать по вулканическим породам и отмелям. Неудивительно, что эти доисторические создания стали хозяевами кембрийских морей. Отметим, что прожили они больше 200 миллионов лет и вымерли примерно 225 млн лет назад, когда на земле завершалась палеозойская эра.

– Трилобиты зарывались в осадочные толщи, ползали по дну морей, плавали в верхних слоях. Одни из них питались мёртвыми животными, другие были активными хищниками, – отмечают краеведы Усть-Каменогорска.

У устькаменогорцев и гостей города есть уникальная возможность увидеть окаменелости этих удивительных животных. Они бережно хранятся в палеонтологической коллекции Надежды Михайловой в фондах Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея в областном центре. Это экспонаты с отпечатками хитиновых панцирей трилобитов длиной от 0,2 до 9,7 см. По сути, это первые обитатели территории Восточного Казахстана, оставившие свой след в горных породах.

Но и это не все диковинки историко-краеведческого музея. Есть окаменелости живых организмов, возраст которых достигает 2,5–2,7 млрд лет, и учёные в шутку называют их «изобретателями» кислородного фотосинтеза. Это сине-зелёные водоросли, которым «было предрешено изменить облик Земли до неузнаваемости».

Их появление вполне можно назвать событием планетарного масштаба. Ведь появление на Земле цианобактерий (сине-зелёных водорослей) дало толчок для появления кислорода на планете. Именно эти простейшие живые организмы впервые на планете стали осуществлять привычный для каждого современного человека процесс кислородного фотосинтеза.

– Выделяя кислород на протяжении миллионов лет, цианобактерии вместе с фитопланктоном создали современную атмосферу. Когда его уровень в воздухе поднялся примерно до 20%, жизнь многих различных организмов достигла своего расцвета и дальнейшего развития, – поясняют сотрудники историко-краеведческого музея.

Однако этот же процесс фотосинтеза привёл к вымиранию огромного количества простейших организмов, обитавших в ту пору на планете. Они оказались просто не способны жить при высокой концентрации кислорода в атмосфере земли. Так, почти всё разнообразие анаэробной жизни, наработанное природой за миллиард лет, было уничтожено.

Но на их место пришли другие организмы и животные. К примеру, появились грибы, разнообразные многоклеточные организмы и даже животные. Им стало комфортно после образования озонового слоя, который надёжно защищал растения и животных от агрессивного ультрафиолетового излучения.

– В фондах Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея хранятся «свидетели» этих уникальных процессов – строматолиты Алданского нагорья. Они были переданы в дар музею палинологом Казахстанской школы Академии наук, к.г-м.н, исследователем палеофлоры Алтая Надеждой Михайловой. Строматолиты, хранящиеся в фондах музея, представляют собой карбонатные слоистые образования, ископаемые остатки матов цианобактерий, имеющие струйчатый рисунок, появившийся в результате жизнедеятельности цианобактерий и сине-зелёных водорослей – первых форм жизни на Земле. Их возраст более двух миллиардов лет. Это самые древние экспонаты областного историко-краеведческого музея Усть-Каменогорска, – подчеркнули сотрудники музея.

Екатерина Гуляева,

по материалам Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея

Фото Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея