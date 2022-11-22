Хороший вариант

– Слышала, что в Министерстве труда и социальной защиты населения планируют реализацию программы «Серебряный возраст». Хотелось бы знать, для кого именно предназначена эта программа?

Хадиша Абаева, Уланский район

Как пояснила министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова, чтобы максимально увеличить период участия в пенсионной системе граждан, которым до выхода на заслуженный отдых осталось от одного до трёх лет, предполагается их вовлечение в различные социальные проекты. Они могут принять в них участие в качестве индивидуальных помощников, социальных работников по уходу за людьми с инвалидностью, консультантов по социальной работе и наставников для молодых работников в организациях и на предприятиях.

При этом особое внимание государство будет уделять женщинам старшего трудоспособного возраста, которых в Казахстане насчитывается не менее 967 тыс. человек. При этом 34%, или 325 тыс. женщин, неработающие и не имеющие дохода. Из них 46% проживают в сельской местности. Для вовлечения их в продуктивную занятость требуется специальная социальная программа. Предлагаемый механизм программы будет рассчитан на работу с женщинами, достигшими 50 лет.

Для организации их трудовой вакансии государство намерено выплачивать субсидии, так сказать, софинансировать заработную плату работника вместе с работодателем. В целом, размер выплаты не будет превышать 30 МРП (в 2023 году это будет более 100 тыс. тенге). При этом размер софинансирования год от года будет изменяться. Так, если в первый год участие государства будет на уровне 70%, а работодателя – 30%, то на второй год программы пропорции изменятся на 65/35%, а на третий – 60/40%.