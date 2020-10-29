Хороший задел 

Одной из животрепещущих тем для жителей области в межсезонье по-прежнему остаётся состояние жилищно-коммунального хозяйства. Основные моменты 2020 года в этой сфере обсудили на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

Как рассказал заместитель руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нурлан Рамазанов, в регионе отопительный сезон проходит в штатном режиме. Планомерно подключены все объекты бюджетной сферы и многоэтажные жилые дома.

Готовность многоэтажного жилого фонда, сетей тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, котельных мощностью менее 100 Гкал/час и автономных котельных составляет 100 процентов. На ТЭЦ и теплоисточниках области накоплено 308 тысяч тонн угля, или 147 процентов от эксплуатационного запаса.

– На сегодняшний день энергопередающие, энергопроизводящие организации области получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2020–2021 года, – сообщил Нурлан Рамазанов. – На железнодорожных тупиках области имеется 14,3 тысячи тонн угля.

В рамках «Дорожной карты занятости» в сфере жилищно-коммунального хозяйства в этом году реализуются 214 проектов, в том числе – 49 по реконструкции и текущему ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, 18 – по объектам теплоснабжения, пять проектов – по электроснабжению и 142 – по благоустройству.

Сейчас работы завершены по 202 проектам. Среди них – реконструкция и текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Усть-Каменогорске, Семее, районе Алтай, а также в Аягозском, Абайском, Тарбагатайском, Бородулихинском, Шемонаихинском, Бескарагайском, Жарминском и Зайсанскомрайонах.

Выполнены работы по текущему ремонту сетей теплоснабжения и ремонту теплоисточников в Аягозском, Бородулихинском, Катон-Карагайском, Уланском районах и в Алтае. Ремонт сетей электроснабжения проведён в Риддере, в Урджарском и Уланском районах.

– Во всех городах и районах области выполнены работы по благоустройству, оборудованы детские и футбольные площадки, хоккейные коробки, воркаут-площадки, произведено озеленение, ремонт парков и скверов, – добавил Нурлан Рамазанов.

Кроме того, Управление энергетики и ЖКХ совместно с Департаментом экологии ведут работы по ликвидации несанкционированных свалок. В этом году по представленным данным космического мониторинга АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в области выявлено 569 стихийных свалок, 497 из них ликвидированы.

Для оперативного реагирования и доступности информации по инициативе Министерства экологии создан сall-центр в WhatsApp по номеру 87759524900. На этот номер жители региона могут направить координаты места расположения несанкционированной свалки и узнать о ходе выполнения работ по её ликвидации.

Дарья Антон